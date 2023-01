Goles de Osimhene, Simeone y El Shaarawy- Corriere.it

a Monica Scozzafava, enviada a Nápoles

El Nápoles venció 2-1 a la Roma y amplió la clasificación, llegando a +13 por encima del Inter, gracias al alboroto del Milan ante el Sassuolo.

Él le dio todo lo que tenía Roma para frenar a los dirigentesMourinho Juega el partido contra Napoli E incluso se arriesgó a quedar igualado, no con el hombre más talentoso de todos (Dybala) sino con el muy leal El Shaarawy que casi nunca falta a una cita con Maradona. Pero Spalletti hace que otro Simon entre en la ley y lo traiga de vueltaClaramente es el más fuerte. La corazonada de Moe probablemente se estableció: Nunca en la era de los tres puntos un equipo ha caído 13 puntos detrás del segundo después de 20 juegos en orden. La proyección es un scudetto.

Carro de vapor, esto es Nápoles. auto Casi perfecto Que solo puede atascarse cuando pierde el control a altas revoluciones. Pero es como si siempre tuviera un airbag para protegerse de maniobras arriesgadas. suceder a Kim que no trata con Merritt y mete la cabeza en su puerta (vacía) El buen viento que viene de Maradona le da un poco la vuelta al balón. Se lleva a cabo en Kvaratskhelia, que corre horizontalmente y Abraham no lo explota por muy poco tiempo.. Esta vez Roma no se hace esperar, al contrario. Si puede, presiona alto, tratando de intimidar a los líderes al principio. La pone tensa y le quita la serenidad. Nápoles frenético, chasquidos. Por momentos parece perder esa paciencia que es otra de las virtudes que ha adquirido esta temporada. Esto explica los errores de Kim y Kafara.