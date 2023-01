EN VIVO TMW – Roma, Mourinho: “Un resultado inmerecido. Se impuso al Napoli, un partido que no querían”

El Vive

La Roma cayó ante Maradona con un gol de Giovanni Simeone en la final. Próximamente la rueda de prensa de José Mourinho.

¿Es la Roma actualmente la principal favorita en la carrera por la Champions League?

“Cuando se juegan tres partidos a la semana, es una carrera por equipos, no una carrera por equipos. Cuando tenemos el tiempo y las condiciones para preparar un partido único, es muy difícil para nosotros que no hemos ganado ese partido. ganar trabajas tanto defensiva como ofensivamente y tienes jugadores nuevos, que nos es muy difícil no ganar. Cuando juegas tres veces por semana, los equipos favoritos son los que tienen más plantilla. Crecemos como equipo y crecemos jugadores que antes no tenía opciones, tipos como Bove y Volpato, con el tiempo el mejor equipo. Después del partido pregunté: “Es de los jugadores para alimentar su alma con nuestro desempeño, para mirar la clasificación y el calendario que tenemos por delante”. Hemos jugado en la Juventus y en el Milán y luego tienen que jugar con nosotros. Hoy, con la pena por un resultado que considero tan inmerecido, estoy orgulloso de este equipo”.

carrera dybala

“No me gusta hacer análisis individuales, hay que mirar el partido que forzamos contra el Napoli. Porque forzamos este partido, que el Napoli y la afición tampoco querían, de hecho el estadio parecía vacío. Presionamos”. ellos. Mucho, no pudieron construir. También debemos Dar crédito al oponente, Kim es un gran jugador. Este es el equipo que gana el Scudetto, cuando tienes que ganar hay una estrella que te acompaña, partidos tienes que perder y en cambio ganas. Hoy tienen esta estrella, por eso creo que será el equipo que gane el Scudetto”.

¿Osimhen como Drogba?

“Le dije a Osimhen que no debería zambullirse. Marcó un gran gol y también marcó un gran gol en Roma. ¿Comparado con Drogba? Ese es el nivel, pero Drogba no retrocedió”.

en sus intercambios

“Todos he tenido cambios forzados, los chicos me han pedido que cambie. Claro, una cosa es traer a Raspadori y Simeone, otra tener hijos”.

23.35 Fin de la rueda de prensa de Mourinho