NBA, Milwaukee Bucks, Boston Celtics 117-113: Giannis 36 Ponte

Antetokoumpo alza la voz en el tercer cuarto, imparable, y Smart mantiene a flote a los Celtics con 12 puntos en el split. Milwaukee recupera la confianza en el rodaje: Middleton lo devuelve -1, Portis muestra niveles de testosterona de visiones prohibidas a palacio. Sin embargo, Boston capeó la tormenta y después de 36 minutos lidera 94-90 a pesar de que Brown dejó de anotar. El protagonista que no esperarías, Jabari Parker, entre otras cosas, un ex, para un exjugador, y ciertamente un ex Bucks, altera el desenlace de un partido en el que la inercia parecía volver al alcance de los anfitriones. El extremo de Duke anota dos triples seguidos y luego domina un viejo juego de triples. +13 Celtics en el último cuarto, pero eso no es todo. 9-0 por parciales con un “tirón” de Giannis para forzar el sprint final. Giannis empató con 1’29 “por jugar: 111 en total. Con 30 pulgadas por jugar y luego viene el triple de Matthews para la primera ventaja de los Bucks en la carrera. Resonante. Boston falla en su mejor momento: primero Tatum pierde el balón, luego Brown falla Middleton fuera de la racha Despiadado. Un cumpleaños inolvidable en Bucks House.

Milwaukee: Antetokounmpo 36 (13/21, 0/2, 10/15 tl), Middleton 17, Holiday 17. Rimbalzi: Antetokounmpo 12. Ayuda: Middleton 7.

Boston: Brown 25, Tatum 25, Smart 19. Rimbalzi: Williams 14. Asistencia: Smart 7.