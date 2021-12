“Lecce debería haber estado en primera división, no las granadas”

Ex CEO de Fiorentina, ahora junto a Andrea radrizzani En Leeds United, Sandro Mencucci habla sobre el caso Salernitana y el interés de verano en el primer juego inglés de Campania. Esto es lo que dijo TMW: “Se hizo una oferta por escrito de 26 millones de euros pero hasta ahora no hubo respuesta. El Leeds es uno de los clubes más importantes, por lo que Radrizzani tendrá los requisitos para recibir un club de fútbol. No pudimos ni ver un papel, no nos tomaron en cuenta. Se dijo., de acuerdo con los rumores que teníamos porque la respuesta repito que no obtuvimos, las solicitudes fueron 40/50 millones pero en dos llamadas telefónicas e indicó que el técnico Los activos eran cero porque todos los jugadores fueron cedidos por la Lazio, por lo que ya deberíamos haber sumado 15/20 millones a 26 millones para hacer el equipo, y ahora tienen 5 días para vender el club y la primera posición. Una visión dramática. Ni siquiera tenía que no tenía que empezar porque los resultados ahora son muy duros. Primero que nada, se está practicando la violencia contra una ciudad y un aficionado que será abolido del fútbol. Luego habrá un equipo débil, con complicados efectos de c cuando un equipo tiene que descansar antes de un partido importante como el derbi de Milán o si el último día cuenta; y ¿qué pasa con el Lecce que habría tenido derecho a hacer un A en lugar de Salernitana si no se hubiera quedado para nada? ? Entendí que la liga ahora está presionando para terminar la temporada para Equipo de granadas, con Marotta que propuso al Consejo Federal. ¿Estamos interesados? No, ya no, hay que hacer las cosas a tiempo. En julio tuvimos tiempo de salvarla, en enero no se pueden hacer milagros y ¿quién se encarga de llevarla a segunda división? En la Premier League, ciertamente no ha sido titular “.