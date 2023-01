Milán – Sassuolo 2-5 En vivo: El protagonista Berardi, Pioli insulta

Milán La crisis no se detiene, sino que se agudiza AC Milán campeón : De vuelta de los goles ante Inter en la Supercopa (3-0) y Lazio en Liga (4-0), Pioli Rossoneri fue derrotado contundentemente por Sassuolo, que se impuso 5-2 En Meazza en el partido del almuerzo en el primer día de regreso. Los chicos de Dionisi venían de 8 partidos sin ganar, mientras que el Milan escaló a 6 partidos oficiales sin éxito, cosa que no les pasaba desde abril de 2018. Berardi está en los escudos, con un gol y tres asistencias hoy. El 10 del Sassuolo siempre enloquece cuando ve a los rossoneri, ante los que ha marcado 11 goles en la Serie A y 7 asistencias. Defrel, Fratesi, Llorente y Matheus Henrique también marcaron entre los verdinegros. De nada sirvieron los goles del Milán firmados por Giroud y Origi.

14:45

Berardi se regocija: “Impresionante actuación”

Domenico Berardi, el héroe del partido con tres asistencias y un gol, habla a los micrófonos de Sky: “Hace tiempo que no jugamos mucho, tuvimos un gran partido en Monza y merecimos ganar. Intercambiamos buenos juegos y luego menos, cometemos errores en las situaciones. Estuvimos bien con el juego de hoy y dimos una señal fuerte. Esos somos nosotros y debemos seguir siéndolo. Me alegro de que hayamos hecho un gran trabajo. Todavía no estoy al 100%, acabo de tener gripe esta semana. Tengo que trabajar duro para recuperar mi condición física y mental, estoy trabajando en eso y hoy me encontré un poco apagado. Estoy convencido de que saldremos de nuestro arreglo. Tenemos que correr el uno por el otro, lo hicimos hoy y lo hemos estado haciendo durante un tiempo. No debemos perderlo, debemos alimentarlo y estoy convencido de que tomaremos algún alivio. ¿Milán? Él está en problemas. Han jugado muchos partidos pero estamos hablando de un gran equipo. Venir aquí y ganar así no es fácil“.