Ausilio, blitz en Londres, Pirlo en Turquía- Corriere.it

11:29 am – El presidente francés Macron quiere que Zidane se una al PSG

(Valentino Della Casa – Editores Marzio) Paris Saint-Germain está buscando un nuevo entrenador. No es ningún secreto que el primer objetivo de la Transalpina es el excampeón de Francia y exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane. Pero seguirá siendo reacio a elegir un asiento que le parezca demasiado exigente. Pero muchos están tratando de encontrar una manera de convencerlo. Y ahora el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha hecho cargo quien se expresó al respecto. No, no hablé con él. Pero le tengo una gran admiración, como jugador y entrenador, el jefe de Estado francés explicó a RMC la posibilidad de que Zidane entrene al Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. Ganó las tres grandes copas (tres Champions con el Real Madrid) que tanto deseamos para nuestros clubes. Macron concluyó su discurso diciendo: Quiero que regrese para promocionar Francia.