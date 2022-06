El “Plan Defensivo” de Inzaghi y Marotta

Palos intocables, Skriniar lejos de ser un espectáculo brutal, la posición de De Vrij está más en la balanza

Hay una razón técnico-táctica precisa detrás La decisión del Inter de no privarse de Alessandro Bastoni: Para Simone Inzaghi, el pie central izquierdo es también y sobre todo un Un mediapunta defensivo indispensable. Dicho esto, el propio jugador nerazzurro no tiene la menor intención de cambiar de camiseta, eso es lo que explica Singularidad dentro del equipo del Inter La actitud implacable del entrenador que declaró con firmeza su negativa, y recibió el beneplácito de la dirección. como “doloroso” Posibilidad de venta de cribas -sin embargo, frente a una oferta muy masiva-, podría compensarse más fácilmente con la llegada de una de las otras dos centrales eléctricas que terminaron en el cuaderno de Marotta, a saber Bremer y Milinkoviccon la primera prohibición de facto desde hace algún tiempo.

los Encuesta del Milán al defensa del Turín (La negociación de los rossoneri con el Lille por Botman fue muy complicada) podría desembocar en una subasta pensada para complicar los planes de los nerazzurri que, sin embargo, confiando en la voluntad del jugador, por el momento se mantiene en silencio. Antes de dar el golpe, se necesita claridad sobre el futuro PantallaAño Quien, entre otras cosas, estará el fin de semana en Milán para someterse a nuevas pruebas tras la lesión que sufrió con su selección. Sobre el eslovaco está el Paris Saint-Germain y el Inter ha informado a los parisinos que la valoración de sus defensas No menos de 60 millones: Debemos ver si los franceses ahora están listos para debatir incluso frente a este número o si cambiarán o no sus objetivos a otra parte, quizás dirigiéndose al propio Bremer. En la delantera del Inter, no hay ganas de bajar. Habiendo dicho eso también dado que no hay extensión para Ranocchia numéricamente, el Inter necesita una nueva posición central y, por lo tanto, la operación de Bremer se trasladará en cualquier caso, Una carta diferente se aplica a Milinkovic. El defensa de la Fiorentina no solo es un posible reemplazo del brasileño en caso de que las negociaciones con Turín no salgan bien, sino que se convertirá en un objetivo inmediato si De Vriy se va. Para el holandés, que también expira en 2023, ha habido sondeos de opinión del primer ministro, mientras que el Inter ha intentado incluirle en el fichaje de Lukaku por el Chelsea. Pero por ahora, todo se ha cristalizado, pero estas son las instrucciones de los nerazzurri. Empezando por la estabilidad de los bastones.