Sirena en el grande? Mientras tanto, Dybala bloqueó: Marotta es el único héroe que necesita el Inter

Take Wed a principios de junio, el mercado explotó lo queEnterrar Habrá que cerrarlo con un activo de 60-80 millones de euros. Traducido en otras palabras: Al menos un gran jugador comenzará. Por lo tanto, también puede atrapar los rumores que comienzan a extenderse. Los relacionados con el futuro Alejandro Bastoni: El interesado, así como el agente, pintaron las puertas de los nerazzurri: “Se quedará -dice el día que autorice la renovación de mi Inzauri- seguro”. a Milán Skriniar o Lautaro Martínez Hoy es más complicado poder decir lo mismo, con algunos matices: No es seguro que la misión del Milan en el PSG hiciera del eslovaco una prioridad. El argentino, en cambio, es el gran sospechoso, por una serie de excelentes razones, empezando por su sustitución. No importa quién sea el “sacrificador”, escuchas la sirena y finalmente vuelves allí: Senior se irá. Inter, al menos en términos de imagen, puede parecer débil fácilmente.

En cambio, Dybala está al borde del cierre. ¿Coincidencia? Difícil de creer: en Viale della Liberazione dictan la agenda y la portada en un solo movimiento. Aparte de las excelentes ventas, la noticia es la parte superior, el primer “oficial”, con una nota al pie paulo dybala. Los agentes e intermediarios gestionan el Inter con toda su fuerza. En el tablero, la primera presentación real, económica y técnica: aún no es suficiente -y aquí estamos hablando de dinero- para terminar la discusión. Basta con poder prever que la distancia se acortará y al final se consumirá la humareda blanca, tras mucho trabajo de caderas lanzar un mensaje único a la competencia: no lo intenten, en joya Allí Inter.

La diferencia se llama Beppe Marotta. Sin olvidar el preciado trabajo de quienes lo rodean, Ausilio y Paquin. Sin embargo, el director general es la garantía que ha tomado el Inter una vez que se liberó de la Juventus, y lo ha pagado hasta ahora. El verano pasado parecía una estampida: al final, el equipo no parecía tan fuerte como algunos habían imaginado, pero siguió siendo más que competitivo. Y el azar, en el fútbol como en la vida, no existe. Lecciones, eso sí: A veces, más de un campeón en la cancha, toda la diferencia del mundo lo mete en la gestión.