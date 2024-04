Mariani en el partido entre Juventus y Milán, y el trío femenino del Inter, Maresca y Piccinini, pararon.

Sorprendente elección del diseñador Rocchi para la próxima ronda de la Liga italiana: para el gran partido entre Juventus y Milán, el enfrentamiento directo por el segundo puesto, estará Mariani. El silbato de Aprilia, que no fue popular en otro gran partido como el Napoli-Juve, fue detenido la semana pasada por falta de…No convenció en el Verona-MilánEspecialmente por la severa advertencia de Theo Hernández en contra de malinterpretar su celebración.

Marisca y Piccinini se detuvieron

Descenso habitual en otras designaciones, tras la última jornada de la Liga italiana donde no faltaron los errores arbitrales. Marisca, indultado la semana pasada tras aparecer incorrectamente en el derbi de Turín, ha sido sancionado: no gustó nada en el partido entre la Roma y el Bolonia del lunes, y esta semana estará en el Var y en la Serie B también con Piccinini. , que no brilló en Cagliari-Juve, donde no vio penalti para los bianconeri, y concedió dos a Cerdeña. Rotación bastante normal para La Penna y Orsatoque participó en la Copa de Italia, y por Colombo, que amaba el derbi del Scudetto.

Sucio para Nápoles y Roma

todavía duraPenalti de Di Bello: El denunciante Brindisi, que regresó como ávaro al Sassuolo Udinese y sufre la terrible tendencia de la Lazio Milán, volvió a empezar en la Serie B con Catanzaro Como y Spezia Samp, pero no tendrá ningún partido este fin de semana, al igual que Airoldi. , después… Suspendido por el caos en el Inter de Génova, regresó a la Serie B con Spezia Lecco y Ascoli Modena mientras ya no está en acción. Souza vuelve a liderar el otro gran partido de hoy, el Napoli-Roma.

Ferreri Capote durante la celebración del Inter con el Torino

Una vez en la Serie A, el partido de tercera división entre Inter y Torino se considerará el domingo a las 12:30, por lo que Roque no tuvo problemas en traer de regreso a Ferreri Capote a la Serie A pero la noticia es otra. Por primera vez en la historia de la Serie A, un trío de árbitros exclusivamente femenino para un partido de la Serie A: además de Maria Sulli Ferreri Capote como directora de partido para la celebración del campeonato nerazzurri, estarán Francesca Di Monte y Tiziana Traciati como asistentes. Un trío como este no tiene precedentes en la Premier League italiana, pero tiene precedentes en la Copa Italia y la Serie B, tras ser suspendido por faltas en el partido entre Napoli y Frosinone. Fabbri regresa para el partido entre Atalanta y Empoli. Lo mismo ocurre con Forno, que se retiró tras afrontar un desafío en el Inter Cagliari: será entrenado por el Frosinone Salernitana.

Graziato Massa, volvemos a ver a Fabbri

Massa no está pasando por un momento feliz ya que regresó discretamente (aunque con algunos errores) al Empoli-Torino después de un mal período (no confirmado en la Copa de Italia en el Juve-Lazio después de dos pifias en el Real-Leipzig de la Liga de Campeones y en la Fiorentina). ). -Roma) Pero quién no quedó convencido en Sassuolo, Milán. Roque no lo castiga: el árbitro de Liguria mandará al Lazio Verona. Después de una mala actuación en el partido entre Napoli y Frosinone, Fabbri también regresó y fue seleccionado para el partido entre Atalanta y Empoli. Cierran la foto Santoro en lugar de Lecce Monza y Saki en lugar de Bolonia y UdineseMarcenaro para la Fiorentina-Sassuolo y Dionisi para el Génova-Cagliari