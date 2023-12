Inzaghi después del Inter de Bolonia: nos lo merecíamos y nos servirá de lección. ¿Lautaro? “Para evaluar”

Si no es un shock, está cerca. El Inter queda fuera de la Copa de Italia, recuperado en casa en la prórroga de la mano del equipo de Bolonia, lo que confirma que es la sorpresa de esta temporada. Los Rossoblu, dirigidos por Thiago Motta, vuelan a cuartos de final (se enfrentarán a la Fiorentina) y por Simone Inzaghi Más bien, es un momento de arrepentimiento. Sobre todo, antes de esta loca final, los nerazzurri parecían tener también el control de este partido. “Es una pena porque hemos ganado la Copa de Italia en los dos últimos años. Después de eso, la carrera se desarrolló de esta manera de principio a fin. Merecemos ganar“, comentó el técnico nerazzurri al final del partido. “Pero el fútbol es así, Nos servirá de lección.. No estábamos acostumbrados a que nos alcanzaran y nos adelantaran. Los muchachos no están contentos y no todos estamos contentos después de una excelente carrera frente a nuestros fanáticos. Queríamos cuartos, pero no los conseguimos. Lo único que puedo culpar es… El último cuarto de hora de la prórroga“.