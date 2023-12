“Ligero shock. ¿Qué pasó y cómo?”

Director Jefatura de Policía de Maldonado paula Hernández Explicó que: “A las cinco de la mañana se solicitó la intervención de la policía, la cual al llegar al lugar solicitó la intervención de la ambulancia en la que Lavezzi fue trasladado al Hospital Cantegrill. Al momento de la mudanza, Lavezzi se encontraba con su novia, su hermano y los dueños del inmueble. No se encontraron heridas de arma blanca. “Lavezzi no se encuentra en estado grave”. .

Lavezzi, estamos trabajando para reconstruir la dinámica de los hechos

Un funcionario policial agregó a TN: “Hasta el momento los médicos no han confirmado la presencia de una herida de arma blanca, sólo una fractura de omóplato. Por el momento no se sabe cómo ocurrieron los hechos. Estamos trabajando para recabar declaraciones de los testigos en el lugar”. , y los propietarios y empleados del centro”. Lugar Lavezzi El fue herido. Hasta el momento se desconoce el origen y la causa de la infección. Al momento los padres de familia no han presentado denuncia alguna y están trabajando todo el día para esclarecer los hechos ocurridos”..

diego Lavezzi, hermano de El Pocho, declarará esta tarde ante la policía como parte de la investigación. Hay rumores de un presunto altercado fruto de una riña, pero la familia, aunque confirma la intervención policial y las lesiones, los niega con vehemencia. Hay quienes dicen que Lavezzi se habría acostado antes de llamar a urgencias. Una persona cercana a El Pocho habló en La Red Radio y contó otra versión: El exfutbolista había subido una escalera para cambiarse… oveja Y así será Se cayóChocó contra un mueble y se lastimó.