Mourinho: ¿Lukaku? No sabía que era tan importante para el Inter. Es como Calhanoglu | primera página

Víspera Liga europea Para José Mourinho Roma. Los Giallorossi se enfrentarán al Slavia Praga el jueves a las 21 horas en un partido que vale mucho desde el punto de vista de la clasificación. Tras el entrenamiento de esta mañana, que también estuvo abierto a los periodistas durante 15 minutos, el especial habló en una rueda de prensa para los periodistas presentes en Trigoria.

Mañana no estará en el banquillo, no en San Siro. Otros entrenadores tienen actitudes impulsivas, ¿hay un doble rasero contigo?

“Sí, eso creo y no sé por qué”.

¿Cómo está Ndika? ¿Podrá Smalling jugar mañana?

“Ndika jugará mañana, está recuperado. En defensa no tenemos opciones para hacer un cambio y él tiene que jugar. Con Smalling no hay ningún plan”.

¿Cómo se encuentra Lukaku física y mentalmente teniendo en cuenta lo que le están preparando en Milán?

“Lukaku jugará mañana. Para nosotros es importante, y sin Pellegrini y Dybala será aún más importante. No sabía que Lukaku era tan importante en Milán porque lo que hizo allí, ganar la liga y otras copas, dos “Cien jugadores han hecho eso en la historia del Inter. Es interesante que lo veamos porque Lukaku, que pasó del Inter a la Roma para ayudar a su entrenador, es un drama. Calhanoglu, que pasó del Milán al Inter, es una maravilla. Algunos hace años Cannavaro “y Vieri también, no hay problema. “Lukaku en Roma se convirtió en algo que me asustó porque no pensé que significara mucho en la historia del Inter”.

¿Qué opinas del Slavia Praga y del entrenador?

“He visto muchos partidos del Slavia. El partido contra el Sparta y lo que hicieron en todos los demás partidos. El Slavia es diferente en cuanto a su estilo de juego. Estamos preparados para los dos equipos del Slavia que saldrán al campo mañana. Son muy impresionantes.” “Tienen buena organización ofensiva, tienen una dinámica bien definida y jugadores de calidad. Los defensores también construyen desde abajo y tienen mucha confianza. Es un equipo muy preparado y tienen un entrenador que no conozco, pero viendo “Por su juego de equipo, puedo decir definitivamente que es un buen entrenador”.

¿Hay jugadores que le hayan impresionado más que el Slavia Praga?

“¿Cómo ha afectado a tus preparativos el hecho de que el Slavia cambie su alineación tan a menudo?” “Es más difícil de esta manera. Tuvimos poco tiempo para analizarlo pero lo hicimos. Tienen muchas soluciones de ataque con jugadores que pueden jugar. Cambian mucho y eso crea más dificultades, pero hicimos nuestro trabajo. “Es un equipo excelente y merece respeto”.