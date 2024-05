Milán, Messina: “Trento se lo merece, por eso es difícil ganar la serie…”

charla del entrenador Ettore Messina Desde la sala de prensa del Forum Mediolanum Tras la derrota del Olimpia Milano ante el Trento en el primer partido. “Trento merecía la victoria, independientemente de que fuera en la última posesión. Le hemos ganado tres veces este año, empezamos muy bien en el primer cuarto y desde entonces hemos jugado muy mal en defensa. No lo hicimos”. No los ayudamos nosotros mismos, permitimos que se despejaran los rebotes, primero sufrimos mentalmente”. Sobre todo, los 84 puntos deberían ser suficientes para ganar incluso con un rendimiento desequilibrado, incluso en ataque.

Elegir no jugar el largo tercer intento. “¿Trento hizo lo que quería debajo de la canasta? Con dos jugadores, de lo contrario jugarían con cuatro pequeños extremos. Creo y estoy convencido, todos estamos convencidos, de que necesitamos un portero adicional para jugar en ataque. ¿Cook? Yo Creo que Millie y Heinze son suficientes. Si no lo son, no podemos sumar… Es una cuestión de calidad de las expectativas para las actuaciones individuales. Si Mele y Hines no son suficientes para jugar contra Cook, tenemos un problema con la ofensiva larga. siendo paciente y satisfecho con el primer tiro libre.

Tensión en el campo entre jugadores. “Saben muy bien que hemos visto y experimentado estas cosas aquí durante el año. Necesitamos recortar gastos, de lo contrario será difícil ganar la serie con Trento. No estamos aquí para hacer un buen entrenamiento, sino para ganar”. “.