Jannik Siner tras llegar a octavos de final en el Abierto de Australia: “Definitivamente fue un partido muy duro. Cambió algo tácticamente. Este es el partido que más ansío, sabiendo que Tsitsipas es uno de los mejores jugadores del mundo ( con resumen del partido)

Jannik Sinner ITA, 16/08/2001

Yannick Sinner: “Definitivamente fue un partido muy duro. Cambié algo a nivel táctico, fui más de espaldas. Pero después de que pude darle el primer quiebre me sentí mejor. Creo que esa fue la clave hoy”.

Estos son los partidos que más espero, sabiendo que Tsitsipas es uno de los mejores jugadores del mundo. Mi juego definitivamente ha cambiado un poco desde el año pasado. Espero que sea un buen partido, como dije, estos son los partidos que espero con ansias, para los que entreno duro. Veremos cómo va este año”.

“Me gusta jugar temprano en los torneos, especialmente los Grand Slams. Si juegas en 11, tienes más tiempo para recuperarte. Pero no hace mucha diferencia para mí. Comenzar un torneo de Grand Slam con dos victorias en tres sets es Definitivamente positivo. Hoy fue muy diferente. Veremos cómo es el próximo partido, definitivamente será difícil”.

Cuando juegas turnos de noche, sobre todo a partir del segundo turno, es diferente. Especialmente si primero tienes que ganar en cinco sets. Pero personalmente, no me importa qué hora es. Me encanta estar en el campo sin importar la hora que sea. Por supuesto, prefiero jugar a las 11 de la mañana que a la noche, pero eso también es parte de nuestro deporte”.

En 2023, digamos que tenemos dos objetivos. Lo primero y más importante es siempre mejorar. La segunda es traer la mayor cantidad de resultados posibles para intentar volver a Turín a finales de año. Pero veremos que la temporada no ha hecho más que empezar. Aquí en Australia, espero poder seguir jugando un buen tenis y luego veré qué hay en el calendario del torneo”.

