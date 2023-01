¡Un duelo conmovedor para Jannik Sinner! Marton Vucovic se recupera de un 0-2 en contra y llega a los octavos de final con Tsitsipas

Es apropiado decir:, Riesgo. Contra Marton Fucsovics, el honesto repartidor No. 78 en el ranking ATP, el tirolés del sur se arriesgó a ser eliminado, pero de alguna manera logró darle la vuelta al partido y ganó por un marcador.Es una locura cómo “resucitó” a Blue después de un comienzo lento: en las dos primeras partes, además Por una excelente actuación húngara Jannik no tiene nada que ver con eso. El número de jugadores gratuitos se ha calculado sobre 20 aciertos. Luego, como un ave fénix, en la mitad del cuarto set, abajo 2-0, Yanek cambió el ritmo y eliminó al generoso pero cada vez más vacilante físicamente Vujovic. De hecho, el juego ya no existe en los últimos 40 minutos: cuenta de juego 12-0 para la clase de 2001, que por poco Conquistó otro viaje a los octavos de final . Esta es la octava vez en su carrera en los primeros 16 Grand Slam, a la par de Fabio Fognini y Adriano Panata. En la noche entre el sábado y el domingo se enfrentará a Stefanos Tsitsipas en una revancha de hace un año en Australia.