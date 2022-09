“¡Es imposible decirle que no al PSG! Hasta el Napoli tenía interés en venderme…”

Así habló Fabián Ruiz, a los micrófonos de El País, comentando la elección de mudarse al Paris Saint-Germain en el verano.

© Foto www.imagephotoagency.it

“En el Napoli, por negocios o por suerte, las cosas iban bien, como equipo y personalmente. Aquí me preguntan qué estaba haciendo: ayudar al equipo en la fase defensiva, pero al mismo tiempo metiéndome en el área contraria”.

"Una vez que llegó la oferta, que a todos nos pareció buena, no se le puede decir que no a un club como el PSG. Todos los años. Desde "El contrato, Napoli y yo estábamos interesados ​​en encontrar a On otro alojamiento. Creo que fue una muy buena elección. Sucedió mientras estaba concentrado en prepararme para Napoli. Mis agentes me llamaron para informarme que el PSG estaba interesado, y luego hablé a Luis Campos que me explicó el proyecto. Después de eso también hablé con el entrenador Gallier, que me explicó la jugabilidad y las ideas. Esas conversaciones fueron muy lindas, me dieron esa confianza, esas ganas de estar aquí con ellos, de trabajar juntos.