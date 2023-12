Deberes de señal, el gol de Arnautovic será anulado

La séptima carrera de la temporada para Daniele DoveriAún sin un gran partido, lo que de por sí ya es noticia. El árbitro rumano nos ha acostumbrado a arbitrar partidos mucho más difíciles, incluso ahora Génova-Inter Le crea algunos problemas. Su rendimiento hasta este momento ha sido un poco errático, por debajo de sus estándares (ver Monza-Torino), y también por algunos problemas físicos.

Dover-Génova-Inter y gol de Arnautovic: anulado

En el partido de Marassi cometió un error ante el Inter. Protesta técnica y disciplinaria rossoblù l Un empujón de Basic a Strootman Poco antes del gol de Arnautovic. En realidad, un defensa nerazzurri Utiliza sus brazos y sobre todo no se los pone al oponente, sino que lo empuja. (Con el balón acabando en el sitio de los jugadores): Por lo tanto, el árbitro se equivoca, no hay falta por parte del Génova y se hubiera concedido el gol. Cancelar. Dovieri no pita mucho: en total son veintiocho faltas, trece contra el Génova y quince contra el Inter.

Advertencia de Barilla

Sin embargo, la carrera sigue por buen camino, a pesar del error. Cuatro amonestaciones en total, dos para cada equipo. Personalidad y control Dufry ciertamente no tiene nada que demostrar en términos de carácter por este motivo. No me convenció la advertencia de Barilla En cuanto a las protestas: en realidad es el árbitro quien va “a buscar” al jugador, y no al revés.