Así es el lado derecho de los nuevos iPad M4

Si nunca antes has hecho una videollamada, tira la primera piedra: Desde el inicio de la pandemia (parece que ha pasado un siglo) Mucha gente tiene un iPad en casa De repente encontraron un gran uso para su tableta Apple: Videollamadas.

La “cultura” de las videollamadasPorque no hay otra forma de definirlo, nació de la necesidad de seguir realizando muchas actividades netamente escolares y sociales. Por lo tanto, las videollamadas (Fenómeno de zoom) que rápidamente se convirtió en un “Nueva normalidad” Pero triunfaron tecnológicamente Google Meet y equipos de Microsoft.

Mucha gente ha encontrado un uso para las tabletas en general, y aquí en relación con los iPads, por varios motivos: Son más prácticos y se pueden transportar más fácilmente, tener una cámara de video de buena calidad Si bien muchas computadoras de escritorio no tienen cámara web y hasta hace tres años, muchas computadoras portátiles tenían cámaras de baja calidad. Y finalmente pantalla de la tableta Es más grande que un smartphone y su batería dura más.

Máquina de llamadas alegre

Todas las razones por las que los iPads se han convertido de repente en una herramienta más útil en su hogar u oficina. Una “máquina de comunicación” de indudable potencia. Sin embargo, hay una limitación que quizás los anuncios que lleguen en unos días finalmente puedan superar: la ubicación de la cámara.

Conexión Es un término que ahora ha entrado en el léxico popular que parece ser sólo inglés, pero en realidad ha llegado con fuerza a Italia. Caracterización muy melanística De la eficiencia del Milán y también de una cierta asunción de Cominda Brianza. Solíamos decir que la llamada requiere una Misa específica. Seguramente hay quienes no pueden hacer esto, ya que su computadora siempre se desconecta o permanece misteriosamente en silencio.

Luego están aquellos que Sólo se ve la punta de la nariz. (perdón por el juego de palabras) o frontal. Luego, del otro lado están los que necesitan Tres computadoras están conectadas en red a un servidor para usar Obs Studio Y ejecute tres cámaras web y dos presentaciones en paralelo. También necesitan fibras duales.

problema del lado corto

Y para el resto de nosotros, Aquellos que no son ni muy raros ni excepcionales, que sólo necesitan la videollamada para funcionar. Esto significa que el contenido se puede ver con claridad, colocarlo en la forma correcta y de manera que lo haga visible. Ver todo lo que hay que ver. Esperamos que te sientas cómodo. Y que cuando te hablen o cuando tengas que hablar de todos modos, veas todo claro, Sólo necesitas una cosa más. Él es Bien encuadrado por la cámara.. Lo que hace cosas increíbles en iPads (la IA se desplaza y acerca o aleja para realizar un seguimiento de los movimientos de la cabeza y la cantidad de personas presentes). Pero lo único que no se debe hacer es ponerlo directamente en el ojo.

Porque la cámara del iPad te hace mirar constantemente fuera de la imagen. Las personas con las que estamos en la llamada sienten que nos están mirando a los ojos.Porque fijan nuestra imagen en la pantalla. Nosotros también tenemos la misma sensación, porque miramos directamente a los ojos que vemos en la pantalla, pero El iPad Pro, Air y mini tienen una cámara lateralencuadrándonos así como si estuviéramos mirando fuera de la pantalla hacia el lado derecho o izquierdo (según hacia qué lado apuntemos el iPad. Y eso es un problema).

Ver, esto es desconocido

Esto no sucede con las MacBooks y las computadoras portátiles, porque la cámara de estos dispositivos generalmente se coloca encima de la pantalla en lugar de al lado de ella. Es central en el lado largo, para ser precisos. En el MacBook también produce el característico notch que también está presente en el iPhone pero en el lado corto, es decir, arriba.

Eso es todo Explica por qué no funciona en el iPad.: Los teléfonos están diseñados para sostenerse sistemáticamente con la mano en posición vertical, la posición “vertical”. De ahí la capacidad de recuperarse cara a cara sin él. efecto de paralaje Lo que hace que parezca que estamos mirando fuera de la pantalla. La cámara de vídeo se coloca encima.como MacBooks e iMacs, así como la mayoría de las otras computadoras portátiles y de escritorio con una cámara de video incorporada.

En cambio, los iPads siempre fueron diseñados para ser Para ser utilizado tanto verticalmente que, muchas veces colocados sobre sus soportes, En posición horizontal.

De esta manera, cuando esté horizontal, Hay la cantidad justa de pantalla para ver una presentación compartidaPor ejemplo, pero falta por completo el centro de los ojos. La cámara es corta como en los teléfonos. Esto ha demostrado, en las pruebas de la pandemia y los años posteriores de uso y abuso de las videollamadas grupales remotas, ser el lado equivocado de las cosas.

Una solución a la vista

¿Cómo tratar esta solución? Una época de cambios en el diseño de ordenadores AppleYa sean teléfonos, tabletas o Mac, están ligados a ciclos bastante largos. Los diseños duran de 3 a 4 años, a veces incluso una década, porque En todo caso, se repite con pequeños cambios pero rara vez se invierte..

Esto se debe a que “detrás” del trabajo de los diseñadores está el trabajo de los ingenieros que crean líneas de producción completas y pedidos de terceros. Millones y millones de dispositivos producidos que requieren moldes y componentes, Procesos de producción y montaje. Que no puede cambiar radicalmente antes de completar su ciclo de vida.

Es como conducir un barco oceánico. No como el Gambito Panda Pararse debajo de la casa. Entonces, una vez que entendimos, en 2020, necesitábamos cambiar la posición en el lado corto de la cámara. Porque la hipótesis de 2010Los iPad del primer año están desactualizados, es necesario arreglarlos, pero lleva tiempo.

En definitiva, para dar cabida a la necesidad de realizar videollamadas con una cámara en el lado largo, se debe completar un ciclo de producción completo. Pero ahora con iPads que probablemente tendrán procesador M4 Y nuevas dimensiones para iPad Air de 12,9 pulgadas (Quizás) Estamos allí. La cámara está situada en el lado largo. ¿Es completamente nuevo? Bueno no.

Pero no nos olvidemos del iPad

No nos hemos olvidado del iPad de décima generación sin adjetivos: ni Pro, ni Air, ni Mini. Simplemente un iPad. Versión básica. Sin embargo, en su décima encarnación introdujo varias innovaciones, entre ellas una muy interesante. No, ni la toma USB-C ni la carga única del Apple Pencil de primera generación. En lugar de eso, coloqué la videocámara en el lado largo.

Así es: el precedente ya existe. No era fácil trabajar con tecnología hace apenas dos años. Colocarlo en el lado largo del iPad 2022 supone no poder utilizar el Apple Pencil 2Porque no había campo para la carga magnética.. El lado largo era necesario pero estaba ocupado por la cámara de vídeo y El otro estaba en la base del dispositivo. (Ya que la compatibilidad con el teclado de Apple impidió su uso).

El futuro es una hipótesis (casi) segura.

¿la solución? La primera serie Apple Pencil con adaptador de carga y cámara central. Después de dos años de usar mi iPad para trabajo y llamadas personalesSin embargo, podemos decirte que es completamente diferente. Tu MacBook Air sigue siendo libre para hacer lo que necesitas hacer (notas, correo, otras cosas) mientras tu videollamada se ejecuta como un tren sin sobrecargas, problemas ni retrasos. Gracias a la estabilidad de iPadOS y al modo sandbox De los sistemas operativos de Apple para cintas de correr.

No podemos esperar a que llegue la función también. En otros iPad Pros y Airs. La fecha es el 7 de mayo a las 16:00 hora italiana, donde Apple revelará lo que tiene reservado durante la presentación “Let Loose”. Macitynet estará presente y seguirá la presentación con las reflexiones y comentarios habituales.