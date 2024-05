Bortone, Ray pide aclaraciones sobre el caso Scurati

Ray envió una carta de denuncia disciplinaria a Serena Bortone En referencia a lo que la periodista publicó en sus páginas personales de redes sociales el 20 de abril sobre el caso Scurati. Ray anunció esto en una nota. “Según la práctica – explica la empresa en el memorando – en la denuncia se pide al periodista que proporcione justificaciones y aclaraciones”.

Sergio: “Debido comportamiento”

Respecto al caso Scurati, “no se prohibió la participación de invitados ni la lectura de monólogos”, explicó en la audiencia de control el director general de la RAI, Roberto Sergio, refiriéndose a la ausencia del escritor Antonio Scurati en el programa de Serena Bortone el 25 de abril. “Esta es una medida necesaria”, subrayó el director general, “y irá seguida de un proceso estipulado en la normativa”. Por tanto, no se trata de una medida disciplinaria, sino más bien de una solicitud de aclaración. “Lo cual se evaluará y luego se determinarán las acciones a tomar”, afirma Sergio. “Es una disputa pero no es un procedimiento”. A continuación, el director general enfatizó que “el caso ha causado un daño reputacional y la acusación de falta de supervisión ha eclipsado todo lo que se ha hecho”.

“Somos una empresa Hay reglas que todos deben respetar.“Tanto periodistas como no periodistas”, añadió Sergio.

En el caso de Scurati, “el contrato no fue cancelado, hubo negociaciones que concluyeron pero no con un contrato firmado. Hubo un acuerdo sobre el valor económico – añadió Sergio – y luego tomamos conocimiento de las mejoras”, y para Scurati. , por eso “se dijo que no debería haber una tarifa, sino que será gratis, entonces es una razón editorial, pero es una razón económica”.

Sergio se refirió luego al caso de Carlo Cottarelli: “Les puedo dar una lista de nombres de personas en el mismo programa Bortone que inicialmente fueron programadas pagando una tarifa y luego transmitidas gratuitamente – afirmó Sergio – uno de los casos de ‘¿qué pasará?’ it be’, que va más lejos del de Scurati, es el de CottarelliCuando supo de la promoción del libro, en este caso con contrato firmado, no le pagaron. Es una práctica en la que la asistencia paga se reemplaza por asistencia gratuita cuando hay promociones. Sergio agregó que Scurati “podría haber participado en el espectáculo”.

Rossi: “Hay igualdad en derechos y deberes”

Lo repite también el director Giampaolo Rossi.Si hay igualdad de derechos, también hay igualdad de deberesRossi explicó que la necesidad de obtener permiso para divulgar los datos “se aplica tanto al director general como al último empleado designado ayer”.

Osegray: “Ya es suficiente”.

La secretaria de Osigray, Daniela Chida, habla de una acción inaceptable “Y esto es lo que hizo: Roberto Sergio, el hombre que, como director de la Rai y director de radio, atacó públicamente al periódico Radio Rai en las redes sociales, ahora – escribe Machida en Facebook – como Director General: Se imponen medidas disciplinarias a quienes defienden, incluso a través de las redes sociales, su libertad y su profesionalidad frente a un sistema de vigilancia “asfixiante” contra el trabajo de los periodistas de la Rai. Las medidas disciplinarias adoptadas contra Serena Bortone son, por tanto, inaceptables.

Pd: “gesto amenazante”

Se trata de una medida que desató la ira de la oposición bajo la supervisión de Rai. “Las medidas disciplinarias adoptadas por Sergio, director general de la Rai, contra Serena Bortone – dicen los miembros del PD – definen la idea de que la dirección de la empresa tiene pluralismo informativo. Un acto de soberbia, amenazas e intimidación.. “Múltiples uno para educar a cien” es el lema que mueve a esta mayoría que quiere hacer de la corporación de servicios públicos un megáfono del gobierno.

Bonelli: “Una verdad peligrosa”

Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verde Sinistra, también habló sobre este asunto: “Tengo entendido que usted ha iniciado un proceso disciplinario contra Serena Bortone, es un hecho muy grave. Es una situación – atacó Bonelli – muy oscura desde el punto de vista de visión de la federación.” “La democracia en nuestro país, los invito a pensar, es una realidad muy grave”.Abre una nueva etapa“.