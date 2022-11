Eduardo Donnamaria, si realmente la dejó salirse con la suya: ‘Vi que no tenía 3cm’

Edoardo Donnamaria es uno de los competidores en la versión actual de Gran Hermano VIP. Hace que la gente hable de él por su relación con Antonella Fiordelici.

En las últimas horas, los espectadores han escuchado un veredicto de él. El contenido lo sorprendió.. Sin embargo, en la web, hay alguien de su lado. Aquí están todos los detalles de la historia.

Edoardo luego entró en una casa Gran Hermano VIP con Daniel Dal Moro, pero aun así logró integrarse en el grupo. falta de simpatía por él antonino espinalbes, sobre todo por la amistad que el hombre tiene con Antonella. De hecho, después del episodio de la semana pasada, los dos se encerraron en una habitación para hablar sobre su ex, Gianluca Benincasa está en Eduardo está literalmente molesto..

Luego también tuvieron que lidiar con una entrada Micol Encorvía, su ex esposa. Los espectadores aprecian a esa hermana. clesia Hace de todo para acercarse a la ex tentadora isla de la tentaciónPero todo intento es inútil. Recientemente El niño apareció por primera vez de una forma que no pasó desapercibida. Alguien, sin embargo, lo defiende.

Esta frase formaba parte de un discurso más amplio.

en palabras cortas eduardo tavasi Él estaba haciendo las dos preguntas sobre su relación y en un momento dado Eduardo alzó la voz al mencionar los llamados centímetros. En los comentarios del video publicado en Instagram Algunos usuarios de redes sociales señalaron que la frase fue extrapolada de un discurso que dio en su historia de amor.

“Supongamos que vi la transmisión en vivo y Edoardo Tavassi siguió bromeando con Antonella y Edoardo” Y el “Yo también seguí la transmisión en vivo y esta frase fue parte de un discurso más amplio que hablaba de la relación amorosa entre Antonella y Eduardo, o de la amistad que tendrán que enfrentar a la Prueba 9 una vez que se vayan y que Dentro de la casa todo está filtrado y silenciado!! “. Esto es lo que puedes leer en los comentarios de la publicación en la página mundo real hace unas horas.

Él no es su ex marido.

En cuanto a la historia de Gianluca, francesco sciofalo intervine con una entrevista Fanpage.it. Mencionó que su padre se entromete en su historia hasta tal punto para determinar su ruptura.

Luego, en el otro tema, fue claro: “No es su ex, tuvieron sexo hasta el día antes de que ella entrara a la Casa de la GF Vip. Ellos fingieron separarse para que ella entrara a la Gf Vip. Gianluca se equivocó, tenía que decir la verdad Pero no pudo hacer eso”.. ¿Cómo terminará esto? Para saberlo, solo tenemos que esperar.