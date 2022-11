“Perdí al bebé que estábamos esperando”. La impactante confesión de Antonino sobre Belén

Sus declaraciones más recientes antonino espinalbes a mi gran hermano vip Podrían ponerlo en serios problemas. En las últimas horas, el estilista de su propia familia definitivamente se ha dado el gusto de su relación amorosa con él. Belén Rodríguez, revelando detalles que han permanecido confidenciales hasta ahora. Sin embargo, la ex argentina advirtió en contra de revelar su relación en el reality show, y ahora lo que se dice en la Cámara le podría costar caro (en términos de advertencias) a Givino.

Tras las inquietudes iniciales, Antonino se familiarizó con las cámaras y en más de una ocasión habló a detalle y en detalle sobre los dos años de relación con la presentadora. Tu si que vales. Aunque Beilin le había advertido que no se pasara del límite al revelar chismes inéditos, el peluquero rompió su promesa en varias ocasiones y en las horas finales iba a soltar una impactante revelación sobre su aborto espontáneoRodríguez podría haberse quedado embarazada poco antes de quedar embarazada de Luna Marrow.

Como he mencionado en todo el mundoDurante una conversación en el jardín con otros competidores, Antonino había revelado que Belén se había quedado embarazada de otro niño: “ Hicimos Luna después de cinco meses de estar juntos. ¿Cómo surge la idea de tener un bebé? apareció con una prueba Pero pensé que ella no quería. Lo hablo con mi madre y le digo que Beilin está embarazada. “.