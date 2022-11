Memo Remigi, Tras la expulsión de Rai llega el golpe final: destruido sin piedad

Los chismes bulliciosos en la cuenta de Memo Remigi no han parado desde que “estiró sus manos” sobre Jessica Morlacchi durante un episodio de Hoy es otro día. Y ahora un locutor, tan famoso y querido por los italianos, se enfurece contra él. ¡Qué éxito!

Otro presentador de Rai estaba particularmente enojado nota de remigi ¿Quién está ahora en el centro de una verdadera tormenta mediática debido a su propia tormenta mediática? “han encontrado”…

Seguimos hablando del terremoto real que estalló en Rai en los últimos días, cuando nota de remigi fue enmarcado mientras manoseada jessica morlacci, debido a lo cual fue inmediatamente destronado del elenco regular. Hoy es otro día. Varias personalidades del amplio mundo del espectáculo rompieron el silencio ante la desafortunada pregunta, y las declaraciones de algunas de ellas fueron publicadas hace dos días en una edición. Además, Recientemente en los quioscos.

En este post también es posible leer una opinión Roberto Capúa. Estas son sus palabras al respecto:serena burton Tenía razón al informar. el acto que cometió nota de remigi Es el hijo de una cultura del pasado dominada por los hombres, pero afortunadamente ahora lo estamos superando”. La mujer, que tenía el ceño fruncido aún más combativo, agregó: “ Dice que lo hizo “hilarante” Porque no se da cuenta de que los tiempos han cambiado y las mujeres ni siquiera deberían ser tocadas si no quieren”.

Totalmente de acuerdo con Burton.

“Por lo tanto, acepto sacarlo del programa”, confirmó entonces el presentador, a quien vimos en 2021 y 2022 al frente de verano en vivo junto a Gianluca Semprini, No oculta que apoya plenamente la línea dura. Serena Burton. Roberta explicó -además- que nunca le había pasado un episodio así, pero que si le hubiera pasado a ella seguramente habría reaccionado con enojo.

“Afortunadamente nunca me ha pasado nada de eso, sin embargo creo que tengo mucha experiencia. Hubiera reaccionado mal si me hubiera pasado a mí, porque no me dejo afectar de esa manera por diversión”, fueron. estas otras declaraciones de La mujer que dijo estar totalmente en desacuerdo con algunos famosos que según ellos tocaron a una mujer como yo lo hice nota de remigi con jessica morlacci es completamente normal al comienzo de la transmisión, como un gesto de buena suerte.