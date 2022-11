Alberto De Pesis se lo susurra al oído a Antonino: se ha incumplido el reglamento

una casa Gran Hermano VIP Abastécete de muchas sorpresas, porque los giros y vueltas siempre están a la vuelta de la esquina. Debido a esto, los espectadores no pueden mantenerse alejados de la pantalla chica.

En las últimas horas, por ejemplo, las cámaras han filmado a los competidores conversando en el parque. Nada extraño, pero la situación se ha precipitado al punto. La producción puede interferir. Esto es lo que sucedió.

En el episodio de anoche, pasó todo: de Clash Antonella Fiordellisi Y el sonia broganelli Luego para llegar a la eliminación pamela bratti. Antonella ha sido el centro de atención durante semanas debido a su volátil relación con ella. Eduardo Donamaría. Una vez que lo entiendas Micol Encorvía No es peligroso, el esposo tuvo que lidiar con eso. Gianluca Benincasa. Este último entró a la casa para declararle el amor a la ex seductora Isla de la tentación. Desde entonces han ido creciendo las sospechas sobre su lealtad y parece que ha sido confirmada por el ex francesco schiofalo.

y entonces Gael de Donna Fue fuertemente criticada por no rendirle cuentas a su esposo al mostrar celos hacia él. antonino spinalbis quien se acerca Oriana Marzoli. De hecho, en medio de la noche se estaban besando. ex quien Belín Rodríguez Conviértete en el protagonista con Alberto Debesis de un episodio desagradable Podría tener consecuencias. Averigüemos qué estaban haciendo.

Una declaración que viola las reglas.

sobre mí Instagramen tu página de perfil Mondodelrealidad, se difundió un video en el que Alberto le cuenta cosas al oído a Antonino. había violado el reglamento Reportar favoritos de Oriana. De hecho, el comentario de esta publicación confirma: Orellana parece haberle contado a Antonino sobre el ranking de los candidatos en el extranjero: Nikita es la primera y Antonella la segunda.

Según los usuarios de las redes sociales, la mujer definitivamente se equivocó al decir eso porque no respetó las reglas, al igual que los chicos. por esta razón Se esperan medidas disciplinarias Porque no dudaron en ir en contra del plan.

Tiempo de nominaciones

En el momento de la nominación fue nominado Antonino Nikita Porque dijo que ya no tenía relaciones con ella..

Por su parte, Antonella dijo que no le gustan las palabras que Sonia usa hacia ella. Bruganelli volvió a embalar el asfalto Al decir que no le corresponde a ella emitir juicios sobre su papel como analista crítica.