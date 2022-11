“He tenido tres accidentes cerebrovasculares, mi esposa me salvó” / “Soy un hacedor de milagros”

Su esposa Luca Squazzini: “Le di un masaje al corazón”

luca sguzziniel ex competidor de Bailando con las estrellasY el Tuvo tres golpes y fue salvado por su esposa, Sarah.. En Storie Italiane, los dos cuentan esos trágicos días. “Mi esposa es mi héroesalva mi vida” explica la modelo de 34 años, quien fue operada y regresó a casa con su familia. Sarah, la esposa de la modelo, dice: “Tuvo tres golpes, dos conmigo, el primero a las cinco de la mañana, el segundo poco después, y el tercero en el hospital. Todo conduce a convulsiones. Incluso dejó de respirar por un momento. Vivimos completamente aislados, tenemos una niña pequeña sin vecinos. Me dije a mí mismo que tenía que hacer algo y no tenía otra alternativa. pude hacer Masaje de corazón para Luka“.

Sara, la esposa de LucasLuego quiso enviar un mensaje de agradecimiento a quienes la ayudaron en esos agitados momentos: “Quería agradecerles a los dos Operador 118 Quienes me ayudaron con el procedimiento, ambos son un equipo de médicos. Todos fueron geniales. El operador me siguió durante los rescates de Luca. Afortunadamente, hice un curso de primeros auxilios hace años. Pude recordar cosas. Todo esto sucedió hace tres semanas y media.“.

Luca Sguzzini: “Me curé milagrosamente y los médicos son mis héroes”

el no tiene dudas luca sguzzini: Según él, es un hacedor de milagros. En Store Italiane dice: “Fue un milagro, en cuanto Sarah se dio cuenta llamó inmediatamente al 118 y este tipo de enfermedad era clave, inmediatamente procedió a darme resucitación cardiopulmonar, Para bombear sangre a mi cerebro, causándome ningún daño permanente. La ambulancia llegó a los 30 minutos y vivimos aislados, es un milagro. Inmediatamente me llevaron a Le Molinette en Turín. Muchas gracias a todo el equipo, ellos son mis heroes“.

estarán Ella explica mejor lo que le pasó a su marido: “Fue una trombosis venosa cerebral por presión baja en el líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo está saliendo por la espalda y esto está presionando las meninges. Por eso se producen las convulsiones. Dijeron que solo habían visto dos en 10 años. Fueron muy rápidos. Trabajaron en ello la semana pasada y parece que el proceso salió bien”. Vera, Su pareja en Bailando con las estrellasSara agradeció: “Eres mi héroe. También debería tomar un curso de primeros auxilios”.

