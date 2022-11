Cristina Marino, embarazada de una niña de 7 meses, en la alfombra roja con Luca Argentero: foto – Gossip.it

La pareja está entre los héroes. Acecho de celebridades – acecho

Entusiastas: “Fue nuestra luna de miel, una verdadera escapada de amor”.

cristina marino Adopta todo negro. Sonriendo frente a los paparazzi En la alfombra roja con su esposo Luca Argentero. Embarazada, muestra orgullosa su barriguita de 7 meses: Entre finales de enero y principios de febrero de 2023 tendrá su segundo hijo después de Nina Speranza, nacida el 20 de mayo de 2020. La Actriz, Modelo y Empresaria de 31 años y el Actor de 44 años están entre los héroes Acecho de celebridades – acechoel exitoso formato de Prime Video, en streaming en la plataforma de Amazon a partir de mañana 17 de noviembre.

Christina Marino está embarazada de 7 meses con una barriga en la alfombra roja con Luca Argentero

Christina y Luca acogieron la aventura con mucha ilusión y se la presentaron en bandeja de plata. También en el elenco salvatore esposito Y el marca d’amore (estrellas “Gomorra – la serie”), comediante, presentadora de televisión y actriz Katia Vollisagrupo de dos comedias ChacalCiro Priello y Fabio Balsamo como cantantes Digital Y el irama.

Los dos, que huyen a Italia, deben, como todos los demás rivales famosos, mantener su libertad durante dos semanas, a pesar de sus limitados recursos económicos. En su camino estarán algunos de los analistas, investigadores profesionales, expertos en seguridad cibernética, analistas y rastreadores humanos más conocidos de las fuerzas del orden y la inteligencia militar.

La pareja está entre los héroes. Acecho de celebridades – acecho

Marino y Angerero se divirtieron como nunca en el compromiso. “Olvidas que las cámaras te están siguiendo. Luca y yo lo pasamos muy bien. Me alegro de que puedas ver un nuevo lado de Argentero, siempre es tan serio”Christina explica a los periodistas en la conferencia de prensa.

“Christina me trató como un lastre durante todo el escape. – Lucas revela – Vive en el espíritu de una tremenda competencia. Por otro lado, viví esta experiencia como un juego con un agonista como Cri.

Entusiastas: “Fue nuestra luna de miel, una verdadera escapada de amor”.

Durante las grabaciones, la pareja discutió: “Tuvimos una pelea. Las parejas que no pelean son aburridas. En una experiencia de este tipo, es natural que surjan los aspectos que caracterizan a los esposos. Él es más racional y educado, yo más atrevida e instintiva. Nos maquillamos. Esta experiencia, confirma el ex Gevinho,“Era la luna de miel, la fuga del amor verdadero. Nos casamos debido a Covid y fue difícil viajar por el mundo. Luego, entre dar a luz a Nina y trabajar no hubo ninguna posibilidad. Con “Celebrity Hunt” hicimos tiempo para nosotros mismos.