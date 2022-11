Buen material sobre De Martino y Rkomi

Entrevista entre serios y fantasiosos Como está el climalos simpatizantes Cristina Mariño y Luca Argentero. El tema: Celoso. La pareja, diciéndose una fabio facio, Se han revelado algunas cosas buenas interesantes, volviendo también a un dato que el actor ya ha revelado, es decir, los likes que su esposa ha puesto en las fotos de Esteban Di Martino. Otro pequeño celos del traductor Doc – Nelle tue Mani se ha agregado recientemente, ya que Christina expresa sus cumplidos a la joven cantante. DigitalSe conocieron en el set de Celebrity Hunt.

“En la generación de Instagram, si me gusta una mujer, incluso una colega, eso es un problema. Si le gusta Stefano Di Martino, no hay problema.Luca confirmó, riendo a carcajadas en el estudio. Christina comenzó a sonreír, lo que provocó un segundo estallido de su esposo: “No me rindo en estas cosas. Me dijo que le encanta porque es un cuadro bonito. Pero qué grasiento y descamisado está todo. No es una imagen bonita, es un chico guapo”.. Más risas.

“Está interpretando el papel de decirnos que es hermoso y sé que es un gran tipo”.Marino es bombero. Fazio, que no tenía idea de la pregunta que se hizo Me gusta – Stefano Di MartinoEntonces lleva la conversación a mi número. “Lo siento, no sabía que ibas a hablar de De Martino, pero también escuché que Marina, en Rkomi…”el anfitrión camina de puntillas extensión CTC.

Marino confirmó que encontró muy interesante a la cantante: “Se ve un poco como un perdedor de la clase, pero en realidad es lindo e interesante, luego objetivamente es guapo, se disfraza de ..”. “No, se desviste”.Argentero lo interrumpió, escudriñando el retrato en topless del artista. Volvió a reírse en el estudio. “Está bien, sigamos adelante” Fazio fue derecho.

Al final de la entrevista, Luciana Letizito se revela en el estudio. El comediante de Turín trató de extraer información muy jugosa sobre Descargar Marino (Luca y Cristina están esperando el segundo fruto del amor), y le pregunta sin rodeos si le gustaría revelar el sexo del niño que está esperando. Misión fallida: la pareja se rió, pero mantuvo la boca cerrada.

Cuando Argentero habló de la admiración de su esposa por Stefano Di Martino

pregunta relacionada Como “The Dancers”, que Christina escribió para De Martino Fue revelado por primera vez por el propio Argentero durante su aparición como invitado en Da Grande, un programa emitido en Rai Uno en 2021. El programa fue conducido por Alessandro Cattelan. Y fue el ex rostro de The X Factor quien le pidió al actor que se atribuyera el mérito del tema social.

“Yo le pregunto: Amor, ¿lo conoces? ¿Por qué lo amas? Él responde: ‘Porque tiene un perfil bien cuidado’. Eso es lo que realmente me molesta. Pero, ¿qué significa que tiene un perfil bien cuidado?. Argentero dijo, Sobre los “me gusta” reservados por Marino esposo de belen rodriguez. “Stefano es un chico serio e inteligente. ¡Así que Stefano los detuvo!”, Luca finalmente comentó, siempre medio en broma.