“Quiero entrar al confesionario y aclarar las cosas”.

Eduardo Tavasi Es uno de los concursantes más queridos y apreciados de la séptima edición de Gran Hermano VIPpopular programa de telerrealidad Canal 5 llevada a cabo por alfonso signorini. Franca e irónicamente, el el hermano de gwendolyn Conquistó a todos dentro y fuera de la famosa Casa di Cinecità.

Eduardo Tavasi está en crisis en casa de Gran Hermano Vibe. ¿la razón? Comportamiento y sarcasmo utilizado en los últimos días v George Ciobilan y Luciano Ponzo causado a Reacción de Micol-Incorviaquien decidió Amistoso rival romano advertido:

Según informa Biccy, los comentarios CorvaiaSin embargo, fueron enviados textualmente. En la crisis de Tavasi. De hecho, la querida competidora rumana de la séptima edición del reality de Canale 5, Aplicación de ayuda de reconocimiento Gf ​​Vip:

Me dijo que dejara de molestarlo. Qué cajas para limitarte. Puede pasar de una broma a otra cosa que se puede ver desde el exterior. Ismo… nos entendemos. Lo hizo suavemente, pero me hizo pensar que no. Para mí, hago un poco, estoy al 5%, pero no sé qué tarifas de TV son aceptables. Me gusta hacer bromas y él es alguien con quien bromeo. Luka tambien me hace bromas todo el dia y luego en teoria tambien… pero no, no es asi! Mi intención siempre es buena. Entonces, ¿por qué me dices eso? Me voy a la cama pronto, pero primero quiero aclarar las cosas. Quiero ir a un centro de confesión por esto. Me vuelven paranoico. Debo pedirle que duerma tranquila. Vengo a molestarte porque estoy paranoico.