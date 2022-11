Malas noticias para un presentador – Libero Quotidiano

período difícil Elisa Izardi. Período difícil profesionalmente. despues de la despedida Prueba de chef Lo que propició la participación de Rai 1 como competidor ante A.J. Bailando con las estrellasentonces a isla famosa. Pero su carrera lucha por despegar de nuevo.

O al menos, luego fue encargado en un programa, o debería decirles, en formato emitido en Rai 2. Domingo por la tarde. El programa, sin embargo, no otorga a la opinión y al presentador las calificaciones deseadas. En definitiva, otro duro golpe para Elisa Izuardi. Especialmente en el último período, el stock ha ido disminuyendo constantemente.

Pero eso no es todo: Ray de hecho Ella no está dispuesta a estresarse. me gustaría decirte que, ya que la audiencia aún no había cumplido con los criterios mínimos para proceder. En definitiva, la audiencia de Izuardi parece haber desaparecido, aunque las razones no son fáciles de entender. De hecho, Izuardi es una buena persona, profesional, amable, muy simpática. Pero ahora su estrella parece haber desaparecido parcialmente. A la espera de un relanzamiento definitivo que seguro llegará.