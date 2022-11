Una comparación honesta de Antonino Spinalbis y Oriana Marzoli – Gran Hermano VIP

Los momentos finales del episodio fueron pesados ​​para ella. Oriana Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas. La VIP no quiso explicar sus razones y optó por recluirse. AntonioAl darse cuenta del dolor de la niña, trata de comprender su arrepentimiento y la lleva a la piscina.

“¿Qué te molestó?” Pide aprobación VIP en lugar de decir cosas bonitas. “Ya tengo preocupaciones sobre mí mismo”. El peluquero explica, explicando que su comportamiento y su partida tenían la intención de hacerle entender sus pensamientos y su verdad.

Dicen de mí que no expreso mis pensamientos. VIP continúa, pero con Oriana quiso ser sincero. Oriana, por su parte, se siente atraída por las rivalidades porque en la secta habla con las demás rivales, pero no con ella.

“Me sentí como tu hombre” Antonino, los dos rivales se conocen desde hace demasiado poco tiempo para definir su relación.¿Sabes lo que entiendo cuando me dices que tienes miedo? tienes miedo de estar conmigo dice Oriana. Si el VIP se intimida por su forma de comunicación, por la rapidez de su interés, no puede haber reunión, continúa la concursante.

Por otro lado, Antonino deja claro que no quiere fingir y no quiere cometer los mismos errores que cometió en el pasado. Sin embargo, el interés por Oriana es sincero y ella nuevamente se lo confiesa a la rival y esta vez quiere actuar diferente: “El problema es mi problema, no el tuyo”.

Actuar con frialdad, conocerse lentamente puede ser el camino correcto, porque tener miedo de la peluquería y vivir demasiado rápido puede quemar esta relación. “No quise lastimarte, y no quise lastimarme a mí mismo”. Concluye Antonino, quien dice que ha hablado con sus amigos en casa para entender cómo comportarse de la mejor manera.

Después de escuchar la letra y la transcripción de VIP, Oriana comprende por qué el chico prefiere detenerse y también aprecia su comportamiento. ¿Se trabajó el enfrentamiento para satisfacer las almas y reunir a los competidores?