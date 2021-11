La ira de Alex Bailey, ahora el juego está fuera de control

Cena, estrategias, reuniones, preparativos, etc. etc. Es parte de los muchos rumores que circulan a su alrededor. Alex bailey, delia doran y sully, quien, según muchos “insiders”, antes de entrar en la casa del hermano mayor más espía Phoebe en Italia, se habría detenido en Fabrizio Corona Desarrollar “teatros” que se muestren hasta el final en un reality show. Dos de los otros contendientes, según Insiders, recibieron consejos del ex Rey de los Fotógrafos: estos son Gianmaria Antinolfi y Sophie Codigoni. Sin embargo, el juego parece estar directamente fuera del control de los participantes. La noche después de la transmisión en vivo del lunes 12 de noviembre de 2021, Billy y Solei criticaron a Corona.

Para la ira del actor de Parma, una nueva versión de su esposa Delia aparece en el estudio y genera un choque olvidado con Sully, negándose a hablar con su esposo. Todo es surrealista: algunas escenas incluso parecían espantosas. Mal comprendido por Belle, que perdió la paciencia por las noches, en un encuentro cercano con el italoamericano.

“¿Pero qué … o el show del miércoles … es eso? Esto no me representa, porque no es mi vida. Soy otra persona, no hago esta mierda … te. un artista, soy real, soy irreverente, soy contradictorio pero no lo soy. No quiero ver estas escenas sucias, no me representanBilly tan enojado, durante un enfrentamiento con el ex pretendiente de hombres y mujeres, un veterano Drama preparado por Duran.

todavía: “Yo también fui malo para ti … o. Y me siento mal con mi novio, me siento mal con mi mujer, me siento mal con Katya … Y tengo que tomar el tonto. Me dicen que engaño a mi mujer cuando …. En este punto, Alex declaró claramente que el Dr.detrás del comportamiento de su esposa, Hay una tendencia misteriosa que lleva a Fabrizio Corona. “Pero ya sabes lo que hay detrás … ¡así que vamos, ca..o! “, el lustre amargo del traductor.

“En teoría, (Fabrizio Corona, editor) era mi amigo, Pooh … pero en la práctica … “La miserable respuesta del italoamericano. Lo que es notable es que Alex y Soleil se entienden perfectamente al respecto, asumiendo que hay alguien afuera tirando de los hilos. Y La sensación es que lo que debería haber sido un minijuego se ha convertido en otra cosa, que ahora está directamente fuera del control de los participantes. Quizás la trama que imagina Belle no tiene que ir de cierta manera. Tal vez imagine que se detendrá después de cierto límite. En lugar de…

Pero eso no es todo, porque pronto pueden explotar otros fuegos artificiales: Doran, durante la transmisión en vivo del lunes 12 de noviembre, dijo claramente que quiere ingresar a la casa como contendiente. Un cargo que llegó pocas horas después del anuncio oficial de Mediaset. La empresa anunció que GF Vip estará disponible hasta marzo de 2022. De lo contrario, se necesita un nuevo retoque: Delia puede ser uno de ellos.