Habla la madre de Francesca Cipriani

Novella 2000 entrevista a Rita de Michele, madre de Francesca Cipriani, sobre la experiencia de su hija en la casa del Gran Hermano Vip y opina sobre algunos de los competidores de esta edición.

La madre de Francesca Cipriani, Rita de Michele, Hizo una larga entrevista con Novella 2000 A través de él habló sobre las diferentes dinámicas que se dan dentro de la casa. Y si doy el juicio más positivo sobre Aldo Montano, la madre incontenible de Abruzzo Suprete, se negó a degradar Soleil subida NS Katia Ricciarelli:

Aldo Montano Realmente es un hombre educado y respetuoso. Es un deportista campeón y eso está claro, porque siempre consigue impresionar a todo el mundo. Por otro lado, quien no me gusta es Soleil subida, porque no respetan a otros compañeros. Incluso cuando hizo palabras tan desafortunadas hacia Janmaria Antinolfi Luego, por la noche, miro la transmisión en vivo durante todo el día, siempre hablo inglés y pronuncio muchas malas palabras. Eso es ridículo, como cuando llamó “bit * h” Raffaella Vico Temprano en la noche, consciente de que Hija de biaQuien entienda inglés, se habría decepcionado. Como madre, no puedo aceptar estas cosas.