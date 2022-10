Michel Hunziker, tras más de una década de desgarradora despedida: noticia muy dolorosa

Michel Hunziker y la desgarradora despedida que dejó boquiabierta a la web: Esto es lo que pasó, los detalles de la historia

Una de las coristas cuya ironía, belleza y pura profesionalidad conquistaron a millones de espectadores que la consideran una mujer de mil recursos: hablamos de ella, la genial Michael Hunziker. Dirigió, entre muchos otros programas, All Toghether Now, Strip the news con su gran amigo Jerry Scotty, Michelle Impossible y Love Bugs. Desafortunadamente, a pesar de los éxitos, la mujer enfrenta una gran tragedia que le ha causado mucho sufrimiento y dolor.

Con una personalidad súper aventurera, a los dieciocho años, Michelle Hunziker incursionó en el mundo del espectáculo al participar en el popular Miss Buona Domenica y ganar la edición 1992-1993. Gracias a esta experiencia, ha aparecido en muchos programas de televisión, incluidos Mai dire Monday, I Cervelloni y un exitoso programa que ha realizado. Bebo Bodo.

La carrera de Michelle poco a poco ha ido despegando y creciendo cada vez más, por lo que Mediaset le propuso recientemente un programa en el que cuenta su vida, con amigos, familiares y famosos del mundo del espectáculo, centrándose tanto en los momentos oscuros como en los que la trajeron. grandeza. alegre.

Pero durante el programa para los talentos emergentes All Now, dijo que sufre de una fobia llamada ergo técnico. tripofobiarevelar: “Sufro de una fobia, llamada tripofobia, y ahora todo el mundo sabe, amigos y familiares, que sufro de esta fobia, y hay momentos en que me siento triste, y hay momentos en que las cosas no salen como me gustaría”.

En cuanto al amor de la vida Michelle Hunziker ha sido vinculada a Eros Ramazzotti De quien dio a luz una hija, Aurora con la que siente un cariño especial y que hará a la pareja uno de los regalos más bonitos del mundo: convertirlos en abuelos. Luego, después de que el cuento termina con el cantante, Michelle estuvo vinculada a Tommaso Trussardi Durante diez años dio a luz a dos hermosas niñas, Sol y Celeste. Después de un coqueteo de verano con un cirujano VIP, Juan Angiolini, Hubo rumores de un flashback con Tommaso, que las partes involucradas no han confirmado.

A pesar de su hermosa carrera, Michelle Hunziker enfrentó una gran pérdida que le causó mucho sufrimiento.

Drama vivido por Michelle Hunziker

En julio de 2022, Michelle Hunziker tuvo que afrontar un duelo que tanto sufrimiento y pena le causó: la desaparición de su preciosa perra Lily, con la que estaba profundamente unida.

En una publicación de Instagram, la Web transmitió dulces palabras y una foto de ellos juntos, diciendo: “tengo un corazón quebrado Porque ahora ya no estás. Te quiero”.

Entonces Michele Hunziker agregó:Dondequiera que estuviera, y hiciera lo que hiciera, había… ojos oscuros y expresivos… siempre mirándome esperando para decirle a dónde ir, qué hacer y a quién ladrar, para que la llevaran a besarla y arañarla detrás de esa orquídea esponjosa. ella solo tenía.. Me acompañó en muchas aventuras y estuvo en convivencia conmigo.”

todavía: “Lo llevé a todas partes… Siempre pensé a lo largo de los años que no era posible la vida sin ella. Lily era mi amiga. Amor puro, duradero e incondicional. estoy triste porque ahora se ha ido“.

Muchos fanáticos mostraron su cercanía en un momento tan doloroso para el locutor. Leí algunos de los comentarios:mitch estamos contigo“.