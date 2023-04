Las nuevas fragancias de Sephora te harán la boca agua (¡y son baratas!)

No beba: aquí hay 6 fragancias Sephora deliciosas, dulces y refrescantes para la primavera/verano de 2023.

Se lanza Sephora línea de perfumes grupo no bebecompuesto por 6 nuevas fragancias Formulado con87% de los ingredientes De origen natural y disponible en 3 formas: 10 ml a 5,90 euros; 30 ml a 11,90 euros; 50 ml a 17,90 euros. Además, tanto el embalaje exterior como el interior. es reciclable

Los ingredientes de los perfumes Sephora son Realmente irresistibleMuy simple pero pruébalo Combinaciones originales y atrevidasSeguro que encuentras el que mejor se adapta a tu piel para tener Aroma súper jugoso de la piel mordida.

de cuerdas Especiado, afrutado y floralLas fragancias de larga duración definitivamente no estarán en tu colección, pero por el precio están disponibles, si quieres un aroma que sea ultra fresco y delicioso. para usarlo todos los días Sin darte dolor de cabeza, entonces ve a olerlo, lo harán realmente enloquece!

Conozcamos todos los ingredientes de estos perfumes Sephora con súper notas Tonificante, refrescante y original, ¡Tan bueno que se te hace la boca agua!

Perfumes Sephora: los más especiados y fragantes

¿Alguna vez has pensado en beber DL café iris? ¿No? Bueno, el perfume de Sephora de la línea Do Not Drink podría hacerte querer. La mezcla perfecta de iris y café te da un sabor increíble. Un cálido abrazo en la mañana. Y muchos más energía para empezar Aprovecha al máximo el día. Luego, la fragancia se cierra con las notas refrescantes de mandarina y pachuli Lo que hace que la fragancia sea más intensa y duradera.

uno de más aromático del grupo seguro Salvia y Tonka: 2 notas que mezclados Da vida a una fragancia verdaderamente sorprendente. Enriquecido con notas de pimienta, tomillo, cardamomo, pachulí y geranio Para crear un muy fragante Sensual y audaz Resaltar y realzar la parte más verde y dulce de la salvia e Cocinar habas tonka.

Una mezcla especiada y exuberante y mas sensual De todas las cosas, es una fragancia de Sephora. Jazmín y pimienta rosa lo enriquece bergamota y cedro Lo que le da mayor fragancia Brillo y frescura en la piel.

Lo más dulce y sabroso de la primavera y el verano

Para los amantes de los perfumes. Dulce, pero no fermentado.No te puedes perder este perfume de Sephora vainilla y sal marinala mezcla perfecta de las dulces notas de vainilla y sal marina que imparten a la fragancia. otra habilidad. Definitivamente puede ser una de las fragancias que te acompañará hasta el verano.

masa mandarina y matchaSin embargo, tendría la capacidad de Despertarte Y te pone lejos de buen humor Incluso en los días calurosos. Fragancia chispeante y muy agradable. Equilibrado y unisex.

Finalmente, aquí hay un archivo. mas voraz Para todo el mundo Perfumes SephoraEste spray sobre la piel te hará querer lucir linda al instante. zumo de frutasel no bebe Grosella negra y maracuyáuna gran combinación Espumoso y delicioso Querrás sorber hasta la última gota.