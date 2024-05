Resultados de los playoffs de la Liga italiana: Atalanta y Juventus coinciden, Taranto y Pescara avanzan con dificultad

Grupo B

La Juventus Next Gen se adelantó, venciendo al Arezzo (2-0) gracias al penalti de Savona en el minuto 70 y al gol de Damiani al final del tiempo añadido (un partido lleno de episodios del VAR: el gol anulado, la expulsión anulada y la revisión en el campo que motivó el penalti). Los jóvenes bianconeri visitarán el Pescara, que ha trabajado duro para superar el obstáculo de Pontedera. El partido en el Estadio Adriatico terminó en empate 2-2: el equipo de Milani se fue perdiendo por un gol en propia puerta, pero el equipo de Cascione se recuperó con dos goles en tres minutos de Copponi (no marcaba desde enero), luego empató el sustituto. Disparo de Delpupo e Ianesi que detuvo Plizzari que mereció la pena para los toscanos. Sólo Rímini, como ya hemos dicho, desperdició su condición de local con una victoria en Gubbio (donde perdió 4-0 el 28 de abril, última jornada del torneo): Cernegui fue decisivo, en la final, para frenar la racha de Piero. Braglia Umbría. Segunda ronda: Perugia – Rimini, Pescara – Juventus Next Generation