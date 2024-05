La Fiscalía de Roma cerró la investigación bajo la premisa de contabilidad falsa deComo Roma. El caso se abrió sobre algunas operaciones de mercado que tuvieron lugar entre 2017 y 2021. Los delitos que se le imputaban eran contabilidad falsa y manipulación de información. Los documentos muestran 12 operaciones de compra y venta de futbolistas a cambio de “plusvalías realizadas” por valor de 179 millones de euros.

Según la hipótesis del fiscal, el club podría haber obtenido a lo largo de los años una serie de plusvalías ficticias mediante operaciones de intercambio de jugadores que parecían realizarse de forma separada de otras operaciones de compra y venta y que posteriormente se registraron a valores superiores.

Posteriormente, el jugador quedó registrado en el balance de la empresa a un valor superior al valor real.

De Laurentiis ha sido investigado por contabilidad falsa en el caso Osimhen y, según la fiscalía de Roma, ahora corre el riesgo de ser procesado.

Plusvalías de Roma, investigaciones cerradas

Entre las personas que corren el riesgo de ser juzgadas, además del ex presidente James Pallotta y el ex director general Mauro Baldissoni, también se encuentran el ex director general Guido Finga, Giorgio Francia, Umberto Maria Gandini y Francesco Malknecht. Los presuntos delitos, según los cargos, son comunicaciones corporativas falsas, manipulación del mercado y se relacionan con una serie de negociaciones que involucran a futbolistas como Defrel, Marchesa y Fratesi. También están bajo la lupa de los investigadores las operaciones de Zaniolo, Santon y Nainggolan, así como las de Cristante, Tominello, Spinazzola y Luca Pellegrini. Las operaciones Manolas y Diawara también se mencionaron en el documento final de la investigación.

Solicitud de despido de Friedkins

Respecto a la investigación, el Ministerio Público explicó en un memorando que “la solicitud de despido fue presentada contra los actuales directores de la empresa”, entre ellos el presidente y vicepresidente de Roma, Dan y Ryan Friedkin, desde “en el período posterior a 2021”. , el año de la adquisición de la empresa por los actuales propietarios, ya no se llevaron a cabo operaciones del tipo controvertido, mientras que las repercusiones de las operaciones anteriores en los estados financieros posteriores no tuvieron consecuencias significativas para la fiabilidad de los resultados financieros y condición de la comunidad empresarial”.

En el memorando, la oficina judicial dirigida por Francesco Lo Foy afirma que, según las acusaciones, el club Giallorossi “habría logrado a lo largo de los años” de 2017 a 2021 “una serie de plusvalías ficticias a través de intercambios de jugadores que aparentemente se llevaron a cabo como transacciones de compra y venta separadas y, por lo tanto, contabilizarlas de una manera que viole el principio de contabilidad”.