Toro Juventus, Allegri: Hay que aprovechar las oportunidades. ¿mercado? En primer lugar, la Liga de Campeones. video

Un derbi sin goles, un partido puramente de Torino que terminó en empate 0-0. Después de las victorias sobre Lazio y Fiorentina entre el campeonato y la Copa de Italia Juventus Empata contra el Torino y se pierde la tercera victoria consecutiva. Algo de arrepentimiento por las oportunidades que Vlahovic no aprovechó en la primera mitad, más que emoción en la segunda mitad, donde Toro fue favorecido. Para analizar el desafío habló Massimiliano Allegri: “Buen partido, tuvimos ocasiones en la primera parte, pero lo más emocionante fue la oportunidad de Yildiz en la segunda parte. Vlahovic ya estaba ahí, después de haber rematado el balón en el segundo palo… El Torino está contento, si no aprovechas las oportunidades se vuelve difícil. Son la cuarta defensa del torneo. Los chicos están decepcionados, pero no encajamos ningún gol. Sigamos así. ¿Qué podría haber hecho mejor? Cuando jugábamos el balón hacia adelante y hacia atrás con un ataque profundo: Tanto Chiesa como Vlahovic debían atacar más detrás de Bongiorno. El equipo hizo una buena primera parte y vio muchas ocasiones ante un rival que marcaba. Al final arriesgamos el cabezazo de Lázaro, pero no corrimos grandes riesgos”.





Análisis profundo Participación, tarjeta roja y mucha pelea: Torino – Juventus 0-0