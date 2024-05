¿Podría haber vida extraterrestre escondida en los anillos de Saturno o Júpiter?

La búsqueda de vida extraterrestre ha llevado a los investigadores a explorar todo tipo de hábitats potenciales, no sólo en la creciente lista de exoplanetas conocidos similares a la Tierra, sino en otras partes de nuestro sistema solar.

La primera opción que me viene a la mente es probablemente Marte Algunos científicos creen que todavía contiene oasis de agua líquida debajo de su superficie árida. No hace mucho, se descubrió fosfina, un indicador potencial de descomposición biológica, en la atmósfera de Venus. La discusión comenzó Sobre si podría existir vida en las nubes de este planeta tan caliente. Durante décadas, los científicos han estado pensando Si podría existir vida en los cielos de planetas gigantes gaseosos como Júpiter .

Pero un área donde sólo unos pocos científicos han pensado sobre la existencia de vida es el grupo de anillos que coronan a Júpiter, fuera de la atmósfera del gigante gaseoso. Estos anillos, como los que rodean a todos los planetas gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, son en realidad cinturones. Se compone principalmente de partículas de hielo de agua. Algunas son tan pequeñas como granos de arena, otras tan grandes como montañas. ¿Podría existir vida allí?

Los científicos generalmente creen que un entorno que pueda sustentar la vida tal como la conocemos requiere tres componentes principales. La primera es algún tipo de fuente de energía: generalmente calor y luz emitidos por una estrella, que las criaturas pueden utilizar para la fotosíntesis. El segundo es la materia orgánica: compuestos químicos que contienen carbono y que, en primer lugar, pueden formar organismos vivos. El tercero es agua líquida. Todo, desde la Luna hasta los cometas distantes, puede contener agua congelada, pero el agua debe ser líquida para que la vida prospere.

Toma episodios increíbles de Saturno . Dentro de él, se sabe que existen dos de los tres requisitos de la vida tal como la conocemos. Incluso aquí hay mucha luz solar para alimentar la vida. Aunque los anillos de Saturno pueden parecer un lugar improbable para la materia orgánica, la misión Cassini de la NASA… es encontrado Compuestos de carbono como el butano y el propano llueven en la atmósfera del gigante gaseoso desde el anillo D más interno.

Desafortunadamente, falta el tercer ingrediente, el agua líquida. “Tenemos materia orgánica cayendo en los anillos y hay luz solar, pero no agua líquida”, dijo a Space.com Matthew Tiscarino, científico planetario del Instituto SETI en California. “Hay mucha agua, pero está toda congelada”.

Esto hace que la vida -nuevamente, al menos tal como la entendemos- sea una posibilidad difícil en cualquiera de los anillos de nuestro sistema solar, todos los cuales están demasiado lejos y demasiado fríos para que el hielo de agua se derrita. Pero si hay anillos en otro sistema estelar, por ejemplo más cercano a su sol, el calor del sol podría proporcionarnos el agua líquida que buscamos.

A pesar de sus mejores esfuerzos, los científicos aún no han detectado anillos alrededor de un planeta interior, ya sea en nuestro planeta Sistema solar O lo que sea, sólo para que puedan hacer conjeturas fundamentadas sobre cómo serán estos anillos. En lugar de anillos de hielo de agua, los tenemos a nuestro alrededor. Júpiter O Saturno, estos anillos más cálidos pueden ser grupos de rocas rocosas.

Desafortunadamente, seguirá siendo difícil mantener el agua en estado líquido con espacio a su alrededor; Sin atmósfera, el agua líquida tiende a evaporarse. “Se necesita una atmósfera que mantenga estable el agua líquida”, dijo Tiscareno. “No será necesariamente muy diferente a asteroides “.

Muchos científicos creen que la vida simple pudo haber llegado a la Tierra hace miles de millones de años a bordo de un asteroide que chocó contra un mundo mucho más joven: una teoría conocida como panspermia . Esta teoría recibió un impulso en 2023, cuando los científicos descubrieron… es encontrado Uracilo, un compuesto orgánico y componente del ARN, en una muestra tomada del asteroide Ryugu por Japón Hayabusa2 una tarea. Por otro lado, es dudoso que estos compuestos realmente se hayan originado en los propios asteroides.

Hoy en día, la posibilidad de vida es una posibilidad que a los examinadores de anillos no suele importarles. Pero eso no significa que la idea no esté completamente fuera del ámbito de lo que podrían pensar los científicos. “Me gusta la idea de pensar en lugares creativos donde pueda existir vida”, dijo Tiscarino.

Los anillos son muy interesantes para los astrónomos por diversas razones que no están directamente relacionadas con la búsqueda de vida. Por un lado, son instrumentos naturales que permiten a los astrónomos examinar sus planetas anfitriones de maneras únicas: viendo Meteoritos Golpear anillos, por ejemplo. Por otro lado, examinar los anillos de un planeta nos dice mucho sobre cómo evolucionó el planeta, ya que sólo ciertas condiciones pueden permitir que los anillos se desarrollen hasta convertirse en las estructuras que ven los astrónomos.

Para un tercero, los anillos son discos: en otras palabras, son copias exactas de los tipos de discos que crean los sistemas planetarios en primer lugar. Los científicos aún no pueden ver los discos protoplanetarios recién formados alrededor de otras estrellas (al menos no con gran detalle), y no pueden construir una nave del tiempo para ver el sistema solar primitivo, pero ciertamente pueden mirar dentro de los anillos de Saturno.