Roberto Vecchione, su hijo Arrigo fallecido a los 36 años y Drama el paciente más joven de EM

“Mi vida sin hijos hubiera sido un desierto”, siempre declaraba Roberto Vecchione, padre de cuatro maravillosos niños, que el 25 de junio cumplirá 80 años, y que en su dilatada trayectoria siempre ha llenado sus canciones y escritos de pensamientos dedicados a niños y más en general a los jóvenes a quienes, como Él dijo, se les debe confiar y dar siempre una segunda oportunidad. “A los niños se les debe decir que la vida es abierta y maravillosa y que la vida, incluso en momentos de dolor, requiere un momento de venganza”, dijo. Y un momento de tremendo dolor es el que le puso la vida al cantante, quien ayer anunció, con un conmovedor comentario en las redes sociales, la muerte de su hijo Arigo, quien falleció con tan solo 36 años: “Después de todos estos dolores, nuestro maravilloso Arigo finalmente está en paz. La familia pide silencio”. No hay información sobre la enfermedad de Arego.

¿Quién fue Arrigó?

Arrigo Vecchione era el tercero de cuatro hijos del cantautor, y el segundo de su actual esposa Daria Colombo, quien ayer tiñó su foto de perfil de Facebook completamente de negro en señal de luto. Arrigo también tenía pasión por la escritura. Escribió la colección de poemas en estrofas titulada “Paraíso de genios”, que traza la historia de personalidades que han pasado a la historia por su genialidad. Fue el autor de la obra “Il Paese di Notte di Notte”, una comedia del absurdo en 3 actos entre el sueño y la realidad. Junto con el ilustrador y dibujante Alessandro Ambrosoni, creó una colección de cómics ambientada en África llamada “Beach Boys”. Junto a su padre participó en el Festival delle Generazioni de Florencia en 2014, un evento que yuxtapone jóvenes y mayores a través de la música, conferencias y lecturas desde el escenario bajo la mirada de Roberto leyendo algunos de sus escritos.

Primer matrimonio y traición

De su primer matrimonio, con Irene Brozzi, Veccioni tuvo una hija mayor, Francesca Veccioni. Pero al cabo de unos años, algo se resquebrajó en la relación. “Estábamos en Florencia, – le dije a Veccione Corriere, – y mi ex esposa me dejó solo para reunirse con su amante en el hotel. Le pregunté que pensaba que sí. Me miré al espejo y no me reconocí, pensé que todo era falso. Con el tiempo me di cuenta que el amor nunca termina. Sólo se encarna de otra manera». Tras descubrirse la traición, la pareja se divorció, pero el cariño se mantuvo en el tiempo.

El encuentro con Daria Colombo

En 1981, Veccioni se casó con Daria Colombo, escritora y activista, con quien tuvo tres hijos más: Carolina, Arrigo y Eduardo. En 2011, la cantante le hizo una fuerte declaración de amor desde el Teatro Sanremo: “Nunca me he sentido solo, porque un hilo me ha atado a ti durante treinta años”.

La salida de la hija de Francesca

“Francesca tenía unos 15 años cuando vino asustada y me susurró ‘Padre, tengo que decirte algo’ -Veccione siempre le decía a su Corriere-. Le pregunté: ¿Estás drogada? ¿Te has enamorado fatalmente? ¿No? Entonces fav. …, estoy golpeado teniendo un derrame cerebral “. Siempre la conocí, y nunca me preocupé por ella. Hace treinta años, yo era un pionero. Creo que el amor es universal y todos pueden tomar sus propias decisiones.” Francesca Veccioni apareció en la portada de Oggi Weekly en 2012 con su pareja en ese momento, Alessandra Prugno, y sus hijas gemelas, Nina y Chloe, que nacieron mediante fertilización heterogamética. Luego fundó la organización sin fines de lucro Diversity Society y lucha por los derechos de las parejas homosexuales. “Acompañé a Francesca tres veces a Amsterdam para ayudar con la fecundación – dijo la cantautora – al final llegaron dos niñas de 9 años. hoy. Sé que lo hizo por mí, porque quería que encontrara a Carolina también, que tiene dos hijas”.

Su hijo Eduardo tiene esclerosis múltiple

Del hijo menor, Eduardo, nacido en 1992, egresado de la Escuela Cívica de Cine Luchino Visconti y especializado en escritura multimedia, conocemos su esclerosis múltiple, de la que también decidió hablar en su primera novela, “Esclero. El juego de los emperadores”, estrenada hace dos años. Una enfermedad degenerativa que sigue luchando. A Edoardo Vecchioni le dedicó la canción “Le rose blu” en 2007: «Y te daré cada amanecer y cada atardecer. su rostro en ese momento. Silencio vespertino. Y mi papá está de vuelta.

