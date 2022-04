Amici Elimination 2022 4th Evening & Report Cards / Mejor actuación de CC: otra confirmación

Al-Sisi directo a la noche de la 21ª final: ¡Excelente actuación!

Enviar un archivo Episodio 4 de Amici 2022 quien lo vio durante anochecer Se descartaron dos nuevos, llegó el momento de evaluar las ofertas, utilizando las habituales boletas de calificaciones. Entre covers, inéditos y coreografías, diferentes alumnos probaron suerte en diversas actuaciones. sisi Con su voz y actuación siempre enfocadas, resulta ser otra confirmación del cuarto episodio del programa de talentos. realizado con loco Y Aturdido Demuestra todas sus habilidades. Cada tono, desde el más cálido hasta el más brillante, apareció con toda su naturalidad.

Además de la extensión, la gran tecnología de sisi Su actuación ha vuelto a convencer no solo al público y jurado de los Amici 2022 sino también al público desde casa, como lo demuestra la lluvia de comentarios sociales. Pero la habilidad del joven cantante no solo se infundió con canciones en inglés; La actuación de Impranato también fue más que excelente, lo que generó grandes emociones. ¿Alguna vez has ganado el partido final del año 21 de talento? (Actualizado por Emanuela Longo)

LDA extasía a los fanáticos: Champion regresa a la cuarta velada de Amici 2022

LDA El campeón indiscutible regresa a Amici 2022, marcando la cuarta noche de Amici 21 (transmitido el 9 de abril de 2022). Después de la controversia que estalló en la tercera noche, con Web acusando a Rudy Zerbi de ennegrecer al joven de 19 años, manteniéndolo en el banquillo durante tanto tiempo y solo luego publicándolo al final del episodio, LDA regresa Luca del siglo pasado. D’Alessio para convertirse en el maestro de la escena, en Amici Theatre of Talent 2022 (edición Amici 21). Publicado por el mentor en varios desafíos, al son de programas que ahora recopilan juicios positivos de los jueces Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia y Stefano De Martino, junto con me gusta y aprobaciones sociales para seguidores leales activos en la red.

La primera función que marca el regreso de LDA a la elegancia en el Teatro Amici 2022 (Amici 21) es una portada sobre notas Buenos tiempos de Galiuna reinterpretación del personaje original confirma que Son of Art es el artista más popular en el lanzamiento actual de Amici 21, un récord en Spotify (entre los contendientes, por la cantidad de reproducciones logradas con una canción, What Hurts, Ed). “De LDA tengo que decir que su personalidad cada vez se destaca más y eso es lo que me hace darle el punto”, El juez Stash Fiordespino anuncia.

La segunda actuación de LDA está en la retroalimentación Flores rojas, el culto de Massimo Ranieri, que según los jueces y la base de fans de 19 años es otra confirmación de la singularidad de su talento. “Soy fanático de Ranieri, no violaste la obra maestra, pero la hiciste accesible a los niños de tu edad”, dictaminó el juez Stefano Di Martino.

El tercer espectáculo es un dúo icónico con el amigo rival Luigi Strangis, una versión de la canción de culto de los Beatles, ¡ayudar! (¡ayudar!), El dúo actúa tanto en inglés como en italiano. El programa bilingüe es un éxito y una prueba comprobada de que entre sus compañeros, LDA y Luigi, hay una confrontación sana más que una competencia, entre amigos icónicos como son, en un dúo de pop rock británico que anuncia “Los Nuevos Beatles”. “Ayúdame si puedes, me estoy frustrando” (“Ayúdame, si puedes hacer eso, me estoy frustrando”), canta Luigi y haciendo eco es LDA: “Ayúdame a poner los pies en el suelo”. (“Ayúdame a mantener los pies en la tierra”).

“Quisiera ser fuerte, pero soy frágil, soy un río en crecida, fortificado…” Luego canta la LDA entre sus ineludibles compases. “¡Mantenerse serio es imposible con Luigi, en la parte de atrás!” , LDA anuncia entonces a su amigo rival, en medio de estruendosas risas en el estudio. Cae el telón del espectáculo individual, LDA: Calificación: 10, ¡Alabanzas! ¿Qué sería de Amici sin LDA?

Y los fanáticos de LDA en el séptimo cielo, como se muestra entre Comentarios sociales para aprobación Para él, se publicó en la cuenta de Instagram de la joven de 19 años, que muestra el nombre de la querida ciudad de Nápoles en la televisión: “Te amo”, “¡Qué increíble estuviste anoche!”. ; “Te separaste”. (Actualizado por Serena Granato)

Las dos que quedaron fuera del Episodio 4 de Amici 21 Aisha y Crytical han comentado su aventura en el reality de Canale 5 a través de sus perfiles de Instagram, publicando ambas una nota de agradecimiento a todos los fans que les han apoyado en los últimos meses. Uno de todos los profesionales que lo ayudaron a crecer desde su maestra, Anna Pettinelli, a quien escribió: “Gracias por seguir confiando en mí y por nunca preguntarme lo que expreso en mis palabras hasta que Dean siempre ha creído en mí y ha sido mi padre a lo largo de este viaje”. Aisha también quiso dar las gracias a todos con una carta para ella misma en la que reafirmaba su deseo de cuidarla, y agradecía a todos los profesores ya Maria de Filippi. A través del perfil de Witty tv en Instagram, la chica admitió: “Estoy feliz, las cosas podrían haber ido de otra manera y me hubiera gustado, pero salió como debía”. (Actualización de Adriana Lavecchia).

El 9 de abril de 2022 se emitirá en Canale 5 Tarde del cuarto día Amchi 21dirigido por María de Filippi. La nueva cita televisiva ve el primer desafío de primer calor Marcando el lanzamiento del equipo encabezado por Alessandra Celentano y Rudi Zerbe en un desafío contra el equipo encabezado por Lorella Cocarini y Raimondo Todaro, con LDA que fue calificado Good Times por Ghali (calificación: 9 y medio, gran actuación y personaje principal para LDA), en una versión completamente revisada y clasificada, vs. Nunzio Stancampiano En solos de Kairos (fila: 8, escenario animal). El cantante de Vince I Just Wanted You and What Makes Bad (registro de transmisión de Amici 21), LDA, cerró una controversia en la web que acusó al maestro de Evening 3, Rudi Zerbe, de mantenerlo en el banquillo hasta la mitad del episodio. El segundo desafío de Amici 2022 ve a Sissi Cesana alinearse con Crazy (voto: 7, hermosa voz) contra el pas de deux de Carola Puddu y Michele Esposito en You & Me (voto: 8, hermosa química). La tercera prueba de Amici 21 es un desafío que enfrenta a Alex (voto: 6, bonita voz) contra Luigi Strangis (voto: 8, traductor real) en las notas del Sr. Teniente. El equipo Zerby-Sele ganó el primer partido. En peligro termina Alex, Aisha, Sissy y los tres jueces eliminando al segundo. Aisha es la primera en ser eliminadaa pesar de una interpretación trepidante al ritmo de alguien a quien amé (puntuación: 9 y medio, interpretación en un inglés impecable, interpretación soberbia).

El primer desafío de . segundo período La matrícula de Amici 2022 ve al equipo dirigido por Alessandra Celentano y Rudy Zerbe desafiando al equipo encabezado por Lorella Cocarini y Raimundo Todaro, con LDA y Luigi Strangis desafiando a Alex con sus propias canciones de los Beatles, Ayuda (dúo voz 8: Hermosa química y excelente teatro en un dúo que encarna la complicidad entre amigos) y let it be (Vota por sencillo: 7, interpretación limpia). Segunda Prueba en Amici 2022 publica Serena y Nunzio en Tuca Tuca (puntaje: 7 y medio, Paso Doble es bueno) contra LDA con Rose Rosse (puntaje: 9, envoltura que le da un toque personal al culto de Massimo Ranieri). La tercera prueba ve a Michele Esposito solo por un humano (nota: 9, elegancia y técnica en el escenario) contra Sissi Cesana con Imbranato de Tiziano Ferro (nota: 7, buena voz pero mala interpretación). La segunda parte la ganó Celie-Zerbe y acabó con Nunzio, Serena y Alex en peligro. Nunzio va a la papeleta por la segunda inhabilitación de Amici 21.

Luego vino el turno guante de profesor En el que Alessandra Celentano y Rudy Zerbe desafían a Anna Pettinelli y Veronica Piparini. tercer calor Por Amici 21 Comienza con el primer ensayo que ve a Albee con Take You With Me (votación: 9, cantante se despierta en primavera) contra Luigi Strangis en Cumbrami (votación: 8, artista). La segunda prueba ve a Mitten Michel (nota: 9, elegancia y técnica en el escenario) contra Dario (nota: 8 y medio, acorde con el estilo y la buena interpretación) en notas de oro. La tercera prueba ve el puesto de guantelete de Luigi (puntuación: 8, actuando como siempre) contra Crytical (puntuación: 7, buena actuación). Cele-Zerbi gana y Albe, Dario y Crytical terminan arriesgándose. En la repetición contra Nunzio -que fascina con la suavidad de Ricky Martin (nota: 9, animal de escenario)-, Crytical termina para Round Two en Round Two (Puntuación: 8, excelente racha con mis palabras inéditas son armas). Crytical es el segundo equipo en ser eliminado del Campeonato Amici 2022 El juez Stash Fiordispino sugiere que abra sus conciertos. Crytical y Aisha premiados con el premio Marl. Vale 7 mil euros, ya que fueron eliminados del talento. El premio TIM es para Serena Carella. Invitados en el estudio, más Nino Frasica, Sangiovanni. Este último, ganador de la división de canto en Amici 20, trae al escenario el nuevo corte de pelo rizado y el nuevo sencillo Cielo Dame la Luna.

En la tarde del cuarto día, Amici es eliminada 21, Ayesha y Krikal corren Polémica en Internet en el que los miembros de la red acusan al jurado, compuesto por Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia y Stefano De Martino, de haber empobrecido significativamente el circuito de canto con la exclusión de dos cantantes honrados.

