¿La isla de la famosa historia de amor de Lori del Santo con Marco Cocolo? Su madre está hablando de él.

¿Ficción o realidad? barco naufragado isla famosa, Laurie Del Santo y Marco Cocolo Será diferente de cómo aparece en TV. para reportarlo Lina, madre de una ex modelo del Napoli. allí Mujeres, Más joven que Laurie seis años, pero no sucedió obstruido Esta historia de amor que duró 9 años. En una entrevista con el semanario Nuovo, Lena contó cómo, aunque a su hijo lo llamaban a menudo juego de chico Laurie, en realidad no es el caso. “Solos, los esposos son muchos Diferente. En público se burlan de él y Lory lo hace parecer Juego. Pero en la vida cotidiana entre ellos hay algo grande. Comprensión. ser pareja unificado. Ni ella ni mi hijo hubieran durado más de nueve años en una relación que no fuera esta funcionando“.

a pesar de diferencia viejo, dos intocables Ellos se llevan muy bien. allí Presencia Cucolo dell’Isola dei Famosi era su tiempo Decisivo en un momento Difícil De la vida de Laurie: la ex estrella de cortar en Perdió a su hijo Lauren en 2018, quien falleció. suicidio. Una gran pérdida después del accidente de 1991 que mató la vida Al pequeño Connor que se cayó del balcón.

Además, la madre de Marco Cucolo no Eliminación Matrimonio con Lory Del Santo tras el final de la aventura en Honduras. La fiesta de Lory Del Santo será la primera, ya que aún no ha tenido un gran sueño usar El vestido blanco, a pesar de su abundancia Gustos Incluyendo a Eric Clapton.

La Sra. Lina también habló sobre físico Del hijo que apareció pintado en días recientes. De hecho, la mujer dijo que Kokolo subió varios kilos, porque se vio afectado por el efecto. cierre completo Debido a la emergencia del Covid-19, come más de lo que debes.

Última actualización: domingo 10 de abril de 2022 a las 21:31



