“Amadeus lejos mañana”, las indiscreciones de Dagospia sobre Fiorello sul Novi: ¿el efecto de la serie? El showman responde en las redes sociales

Se puede crear un efecto abrumador cuando Amadeus pasa de Ray a Discovery. En cuanto a la salida del revisor de Viale Mazzini, ahora tardará algunas horas, afirmó. Dagospia. La página web de Roberto D'Agostino afirma que los abogados de Amadeus se reunirán mañana con la alta dirección de Rai para cerrar el contrato del anfitrión “de forma permanente”. Como ya había esperado Blog de televisión, Amadeus había cerrado el trato con Warner Bros. para pasar a Nine Channel de Discovery. En busca de nuevos proyectos, y con más libertad de la que podía garantizar la engorrosa maquinaria burocrática de la televisión estatal, Amadeus Sol Novi pasaría a ser responsable de toda la oferta de entretenimiento de la cadena.

Amadeo con Fazio, Cruza… y Fiorello

Pero las noticias no se quedarán con la despedida de Amadeus de Rai. Dagoreport señala el final del próximo verano como la fecha crucial para el inicio de otro traspaso apasionante tras Amadeus, el de Fiorello. Según Dagospia, el showman podrá seguir a su compañero y viejo amigo para encontrar también un espacio en la casa Discovery. En ese momento Fiorello se unirá a Fabio Fazio ya estable con Che tempo che fa, así como a Maurizio Crozza con su espectáculo.

La negación de Fiorello

Fiorello ya había intentado dar su opinión sobre los rumores cada vez más persistentes de que Amadeus dejaba a Ray. Sólo hoy en “VivaRai2” intentó mantener una distancia prudencial de los rumores sobre él: “Pero si Amadeus se va, ¿Fiorello también se irá? Pero no hacemos todo juntos, así que no puedo permitirme La Nove: ellos aceptarán a Amadeus, pero a mí no”. Sin embargo, los antecedentes de Dagospia reavivaron los rumores, que rápidamente se difundieron en las redes sociales. El propio Fiorello no pudo evitarlos. En X, el revisor lo negó a su manera: “Una vez más??? pero ¿quieres terminarlo?? ¡Iré a Reich!”.

