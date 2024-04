Cita con el Gerente General Rossi. Luego lo firmó con Discovery.

“Habrá una declaración de opinión: No es fácil comunicar lo que tienen que comunicar”: Fiorello ahora es como Pitia.un sacerdote que, desde su cueva al aire libre con vistas al Tíber, revela los reflejos de un caballo en Viale Mazzini. Amadeus está aproximadamente a dos pasos del riegoParece haber poco margen de maniobra incluso si la televisión estatal anuncia que “La diplomacia funciona”. Les resulta difícil reparar la ruptura que ahora parece tan profunda. Parece que el fichaje -y por tanto también la declaración provocada por Fiorello- se producirá, pero no de inmediato. En realidad La situación está en constante evolución.Hora tras hora, puede caer en cualquier momento y no dejar ninguna certeza escrita en el mármol. Pero por ahora se habla de una espera que se prolongará hasta el martes, cuando se mostrará en el séptimo piso de Viale Mazzini. El encuentro (¿o choque?) entre Amadeus y el director general del Ray, Giampaolo Rossi.