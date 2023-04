Para sus hijos, dinero y una villa euro

Finalizó la “primera mitad” del partido de fuga entre Francesco Totti e Ilari Blasi. No es fácil determinar quién tiene preferencia entre los dos, sobre todo porque ambos están satisfechos con las medidas provisionales tomadas por el tribunal civil de Roma.

Divorciarse de Totti Ilari, ella pidió 24 mil euros (luego disminuyó a 13). El capitán quería la villa y los niños para medio año: no daba mantenimiento

Totti, el primer nocaut

La jueza Simona Rossi dictaminó que el excapitán de los Giallorossi debe pagar a su esposa 12.500 euros al mes para mantener a sus tres hijos; Se le suma el 75% de las tasas escolares y el 50% de los gastos excepcionales (viajes, deportes, atención médica). Además, la enorme eurovilla estará a disposición exclusiva de la presentadora de Mediaset, que obviamente podrá compartirla con su nuevo socio Bastian Müller-Pettenpohl. Totti sigue siendo el propietario exclusivo de la casa, por la que sigue pagando una gran hipoteca todos los meses —las primas son “más altas” que la pensión alimenticia—, pero no podrá acceder a ella libremente, salvo invitación de Ilary o uno de sus hijos

El juez otorgó la custodia compartida de los niños, pero tendrían el “lugar principal” en la casa de su madre; a la que, de hecho, se le asignó el domicilio conyugal. La más pequeña, Isabel, se hospedará con su padre y su nueva pareja, Noemí, en fines de semana alternos, más algunos días a mitad de semana. Mientras que los dos hijos mayores tendrán la oportunidad de arreglárselas solos y pasar más tiempo con su padre, además de fines de semana alternos fijados por la corte. Esta decisión, a la que la madre estuvo de acuerdo, se tomó teniendo en cuenta que el 6 de noviembre Christian cumplirá la mayoría de edad y el 13 de mayo Chanel cumplirá 16 años.

Reclamos

Aunque el duelo en la corte ahora se ha prolongado durante ocho meses, primero con una “guerra de vestuario” sobre Rolex y bolsos y zapatos de diseñador, y luego con una separación real, aún no se ha llegado a un acuerdo extrajudicial entre los dos. Increíblemente, sin embargo, los fallos provisionales de la jueza Simona Rossi parecen combinar los dos, al menos en un sentido económico que se relaciona con el mantenimiento de los tres niños y que en realidad se traduce, además de comida y ropa, en gastos de gestión de la enorme villa euro asignada a Blasey: facturas, sirvienta, jardinero.

Pero, ¿cuáles eran los reclamos de la pareja? Totti quería tener toda la casa para él solo y pasar tanto tiempo con sus hijos como con su mujer: en definitiva, en general, medio año cada uno. En caso de que el juez acepte esta petición, el ex futbolista no quiere pagar ni un solo euro de manutención. En su lugar, propuso una asignación acumulativa para los tres hijos de 2.000€ al mes o un máximo de 6.000€. Por ello, la decisión del tribunal de hacerle pagar 13.000 euros mensuales, además del 75% de los gastos de la escuela, fue acogida con gran satisfacción por los abogados Alessandro Simeone y Pompiglia Rossi, que defendieron al presentador de Mediaset. Así lo demuestra la nota a pie de página “pupone”, con la ayuda del abogado Antonio Conte, quien también se mostró satisfecho con el resultado obtenido, en respuesta a la solicitud formulada por Ilary en el escrito de emplazamiento: 24.000 euros para la manutención de los tres hijos más 100 % de los gastos extraordinarios de los hijos. Aunque lo hiciera, durante la audiencia presidencial la pretensión de la corista se redujo a 13 mil euros. Hay que decir que la ex letterina, de momento, gana más que la ex número 10 de Roma: de hecho, conduce el exitoso programa “Isla de los Famosos”, recaudando decenas de miles de euros por capítulo; En cambio, después de colgar las botas, sigue viviendo como buscador de talentos y patrocinador. Además, tiene que asumir pagos muy altos de la hipoteca de la villa de la eurozona, incluso “más pesados” que el mantenimiento que tendrá que pagar a sus hijos.

la otra mitad

En la “segunda fase” de la separación, comenzará la investigación preliminar, probablemente después del verano, cuando la pareja podrá presentar cualquier evidencia de supuesta (relevante) infidelidad, para exigir la terminación del matrimonio para acusar a uno o todos. del “otro”. Mientras tanto, y antes de que se dicte el veredicto, siguen vigentes las medidas conservadoras tomadas ayer por el juez. determinada después de la audiencia presidencial, sobre la cual parece haber acuerdo.

Lee el artículo completo

en el mensajero