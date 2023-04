Muere Arrigo Vecchione, hijo del cantautor Roberto

Él murió arego vecchioneHijo de un compositor roberto vecchione. Tenía 36 años. Al dar el trágico anuncio, Vecchione escribió en las redes sociales: “Después de tanto dolor, el maravilloso Arrigo finalmente está en paz. La familia pide silencio”. Muchos mensajes de condolencias por la pérdida.

Arrigo fue el segundo de los cuatro hijos de Vecchione, el primero de su segunda esposa. Daria Colombo. Desde su primer matrimonio con irene brozyel cantautor milanés dio a luz a su primer hijo, francesca vecchione. Posteriormente, en 1981, contrajo matrimonio con la escritora Daria Colombo, con quien tuvo tres hijos más: Arrigó, Carolina Y Eduardo que narró hace dos años en el libro Sclero – Juego de Emperadores Su esclerosis múltiple.

Roberto Vecchione: “La tarea del artista es luchar gota a gota” por Carlo Moretti

17 de julio de 2022

Vecchione, música y amor por la familia

Cantante, compositor, escritor y profesor de secundaria durante más de treinta años, Roberto Vecchione es una de las voces más conocidas de la canción italiana. Durante sus más de cincuenta años de carrera, ha entregado canciones memorables como Samarcanda, por mi amor, luces en San Siro. Cumple 80 años en junio. Ha ganado premios muy importantes en el mundo de la música desde el Premio Tenco hasta el Premio Mia Martini en el Festival de Sanremo. Se introdujo en el mundo de la música como letrista y, a partir de los años sesenta, se puso al servicio de voces como Ornella Vanoni, Iva Zanicchi y Gigliola Cinquetticomo cantautor que debutó a fines de la década de 1960, tuvo su primer álbum de gran éxito en 1971 y contiene luces de san siro. Muy cerca de sus hijos, cuando le preguntaron qué lo distrae del pensamiento de la muerte, hace un tiempo Vecchione respondió: “El trabajo, el arte, los niños, el amor. Todo esto es un hermoso regalo divino para olvidar que tenemos que morir”.

Francesca Veccioni, salida y reacción del padre Roberto: “Está aliviado” Por el equipo editorial de Spettacoli

29 de diciembre de 2022

canciones para niños

Vecchione ha descrito su relación y los sentimientos que tiene con sus hijos en algunas de las canciones, y en 2016 les dedicó un cuadro entero. Además, el álbum canciones infantiles Contiene, entre otras cosas, canción de lejosuna canción de cuna escrita por Francesca, extraída del álbum Monte Cristoasí como una versión implementada de hijo hijo hijo y otro con un nuevo arreglo de largo adiósDedicado a Carolina. A su hijo Eduardo, como explicó el propio artista en un episodio de Espectáculo de Maurizio Costanzola cancion esta dedicada rosas azulesen el que el cantautor escribe: “Solo darte la vida sería tan fácil, porque la vida no es nada sin lo que tienes que vivir”.

“Sin hijos es como vivir en el desierto”

El cantautor ha hablado en varias entrevistas sobre su relación con sus hijos, considerando que la vida sin hijos sería como un desierto para él. Con motivo del lanzamiento del libro. la vida que amas. historias de felicidadVecchione explicó que siempre había “enseñado obstinadamente el juego y los sueños” a sus hijos. “Tremendo trabajo, pero no tanto como el de mi esposa–dijo–que tuvo que enseñarles la realidad. Juntos hemos construido una fortaleza donde vivimos no como utópicos desvencijados, no con ilusiones, sino con cosas que nos salvan la vida. cuando se ven tan feos. Podemos. Nos reímos unos de otros, tomamos las cosas con sarcasmo y nos amamos. Nunca he visto a cuatro hermanos unidos, mis hijos llamándose ‘hermanos y hermanas’ diciendo todas las estupideces que hace un padre. Querían específicamente que este libro entendiera mejor a su padre”.