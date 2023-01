“Yo era obrero y ella trabajaba en una gasolinera, y fue California que nos lanzó. ¿nuestro amor? Fue hermoso.” – Corriere.it

a joan cavalli

Angelo Sutjo (“Hermosa”) y Angela Brambati (“Morena”): “Vacaciones en Courmayeur con Sandra Mondini”. La profecía de DeAndre: “Él nos escuchó y sugirió que fuéramos a su compañía discográfica en Milán”. Sanremo: “En 1970 Gianni Morandi tuvo que ir allí, y tapamos el agujero con ‘La prima cosa bella'”

“Vamos, cuéntale sobre el Shah de Persia”, espeta Ángela, como si se hubiera dado por vencida.

moscas.



Angelo: “Ah, sí, sí. Entonces: era 1979. El primo del Shah, el embajador en Roma, nos invitó a Teherán para el cumpleaños de la hermana de Reza Pahlavi. Estábamos honrados, pero muy preocupados: ¿y si hacemos el ridículo? ¿de nosotros mismos?».

Angela: “Más que nada, no sabía qué ponerme para una noche de gala en el Palazzo Reale. Elegí un vestido largo de terciopelo azul oscuro, con pequeñas flores rosas”.

Angelo: «En cierto momento nos invitan a cortar la torta, en un salón enorme».

Ángela: “De repente me doy la vuelta, veo a los otros tres riéndose y no entiendo por qué”.

Angelou: “Su vestido hacía juego con la alfombra. Parecía que la alfombra estaba haciendo un gran bulto, pero era ella”.

ahora mismo Los ricos y los pobres Dos a la izquierda. Marina Occhiena dejó «la Bionda» en 1981 y volvió solo para el reencuentro en Sanremo 2020. Franco Gatti “bigote” es Desapareció hace tres meses. (“Siempre lo sentimos junto a nosotros”), pero Angela Brambati (la legendaria “Bronta”, 75 años) y Angelo Sotjo (Il Bello, 76) -dos nuevos entrenadores en La voz mayor 3 En Raiuno, exudan alegría y entusiasmo por los cuatro y más (“¿Dónde encontramos toda esta energía? La compramos en el mercado cerca de casa”, interpreta, ya no es un rubio dorado de los años 70 sino un ceniza más usable) , incluso mientras graznan en Facetime.

¿Dónde está usted?



Angelo: “En Vilnius, Lituania, a menos 10 grados, pronto tendremos una fiesta”.



Angela: «Y yo, estupefacta, mandé un video a mis amigos diciendo: ‘Mira que linda es Tbilisi’, porque el otro día estuvimos en Georgia, luego cancelaron nuestro vuelo y terminamos en Estambul y finalmente aquí, pero igual No sé dónde estoy y mi memoria está fallando”.

Por cierto, ¿olvidaste algunas palabras de una canción?



Ángel: me pasó Como deseoAdemás, todo el mundo lo sabe. Desde entonces, me siento ansiosa cada vez que la canto”.



Ángela: “Y ahora siempre te equivocas”.

Antes de R&P, era una morena que trabajaba en una gasolinera. buen trabajador En Italsider.



Ángela: «Yo vivía al lado de un distribuidor de Shell y siempre estaba en movimiento, así que finalmente el dueño me contrató. Estaba bien, excepto por algunos mordiscos… como cuando vertí agua en el tanque de aceite”. READ De ida y vuelta entre Alex Bailey y Sully Sorge

La víctima será feliz.



Ángela: “No mucho. También trabajó como peluquera. Trabajé en casa, en la cocina. Tuve que enjuagar el cabello de la clienta, se equivocó de olla, en lugar de agua caliente le echó caldo con sopa en la cabeza. Descalificado”.



Angelo: “Cuando regresé del ejército, dejé la fábrica. Trabajé como mesero, carpintero, tornero, ascensorista, lo cual fue beneficioso para mí: ya no tenía miedo de tomar el ascensor porque si se paraba, sabía cómo volver a encenderlo”.



Ángela: “Se me olvidaba, también traté de ser costurera, le cosí un abrigo a mi primito, solo que venía con mangas rectas, horizontales, y era como si tuviera los brazos cubiertos de yeso”.

Estuve comprometida de niña.



Angelou: “Yo tenía 17 años, ella 16. Una relación hermosa, de hecho terminó”.



Ángela: “Excelente, y luego, unos años después, él quería divertirse y lo dejé ir”.

Angelo: “Mientras tanto comenzaba la aventura de ricos y pobres, estábamos juntos las 24 horas del día, y asumí una confianza diferente, como amigos, como hermanos”.

Ángela: “Me pidió consejo sobre sus conquistas. “¿Qué dices, te gusta esto?” ».

Descubierto por Fabrizio D’Andre.



Angelo: “Nos envió a un amigo en común. “ven a mi casa”. Llegamos con nuestras propias guitarritas. Nos escuchó y luego nos pidió que fuéramos a su compañía discográfica en Milán. Salimos de Génova con la madre de Franco en el siglo XVII, no era apto para cinco años, D’Andre era grande y pesado, así que viajó solo. Pero el producto no nos pareció interesante».

Ángela: “Esta gente de aquí no entiende Beléndijo Fabricio. “Lo lograrás a pesar de todo”».

Y llegó Franco Califano.



Angelo: “Era el entrenador de Carosello. Nos convocó a Milán. Le cantábamos tres piezas, tal vez cuatro piezas, y todos los repertorios estaban ahí”.



Ángela: “Fue a llamar a Alfredo Cerruti. Escucha a los de aquí, son buenos. Y nos hizo cantar de nuevo. Luego convocó al Maestro Danzi, la persona de Oh mi hermosa ciudad. Cantamos de nuevo. Al final nos quedamos sin palabras. Califano renunció. “Quiero ser tu productor”. Nos llevaba en una gran furgoneta americana blanca todas las noches a cenar, que él siempre pagaba”. READ Un torrente de insultos por su comportamiento ¿qué pasó?

Karim Khalifa.



Angelo: «Por vergüenza, le contestamos una tarde que ya teníamos una invitación. Esto no era cierto. Paramos en la primera esquina y sacamos bocadillos. Pero Franco salió justo detrás de nosotros y nos vio. “Ustedes son ricos en espíritu y pobres en su bolsillo. Y desde hoy se les llamará así, ricos y pobres”.

Ángela: «Nos llevó a Capri, donde compró unas sandalias hechas a mano. Nos vestíamos en los mercados, y él en la sastrería, escogía telas y encargaba cuatro trajes a medida. Tenía clase, era encantador, no para mí, no era su tipo, le gustaban los que se tiran pedos debajo de las narices”.

Has cambiado tu apariencia.



Ángela: Tenía el pelo largo y ondulado. “Cortalo corto, muy corto”. Ni siquiera estaban de moda, pero lo escuché y confié en ellos, soy una persona que toma la iniciativa y nada me asusta”.

Angelo: “Él me mandó: ‘Rubio'”. En aquellos días, para un hombre, ir a una peluquería y pedir un tono platinado no era del todo fácil… Mi madre se avergonzaba. “En casa todos somos moreno, ¿qué pensará la gente?”. Así que me hice rubio. Además”.

En 1970, el debut en Sanremo con “La prima cosa bella” Tú y Nicola Di Bari.



Angelo: «Nos llamaron en el último minuto, como relleno, el lugar quedó disponible. Gianni Morandi se tuvo que ir, y en su lugar nos tocó a nosotros”.

Angela: “Los otros cantantes nos asustaron, pero sabíamos que éramos buenos”.

En 1971 debuta con “Che Sara”, coescrita con Josè Feliciano.



Angelo: “Se suponía que Morandi también estaría allí en ese momento y, en cambio, nos dejó el lugar al final. Gracias de nuevo, Juan”.

En TV en “Tantas Excusas” con Sandra Mondini y Raimundo Vianello.



Angelo: «Estábamos cantando el tema principal y cada vez, en el gag, Raimondo tenía que encontrar una forma diferente de matarnos: nos disparaba, nos aplastaba con una piedra, como en una caricatura, los niños se divertían mucho . Con él nunca sabes si está bromeando o si está hablando en serio”.

Ángela: «Nos hicimos muy amigas de Sandra, nuestras vacaciones juntas en Courmayeur».

En 1981, Marina abandonó el grupo.



Angelo: “En ese momento fue un shock, pensamos que podría terminar”.

Ángela: “Luego vino será porque te amo. Es cierto que una puerta se cierra y otra se abre”.

La “traición” de su amiga, quien tuvo un romance con su exmarido, provocó un escándalo. ¿Cuánto tiempo te tomó perdonarla?



Ángela: “Adiós, cambiemos de tema”. READ #Incorvassi y #Donnalisi: Comparando dos ideas de amor - Gran Hermano VIP

Sus movimientos son leyenda. Abundan las parodias.



Angela: “Todo me viene instintivamente, nunca siento nada”.

¿Cuál es el lugar más loco en el que has actuado?



Angelo: “En Kamchatka, en el mar de Bering”.

Ángela: “Bajamos de noche con una temperatura de menos 25. Nos llevaban a un balneario para bañarnos en el agua caliente que brotaba entre las rocas volcánicas, de vez en cuando una cálida rosa nos quemaba los pies”.

¿Un baile de nerds donde todo sale mal?



Angela: “No, tenemos suerte, llegamos cuando nada funciona y de repente todo se arregla”.

Angelo: «Si llueve, para. Y comienza de nuevo una vez que terminamos de cantar.

¿El plato más horrible que has probado en la gira?



Angelo: «En Siberia nos hicieron probarme pelmeniLos ravioles rellenos de alce tienen un sabor terrible”.

Ángela: «En Kazajstán solíamos beber leche de camella, es ácida. Pero el Khachapuri, pan relleno de huevos y queso que hacen en Georgia, buenísimo. como borschSopa de remolacha.

¿Antes de mostrar rituales supersticiosos?



Angelo: “Nadie, creemos en nosotros mismos y en lo que hacemos”.

Ángela: “A lo sumo te das un pequeño toque, y luego no tengo nada que tocar”.

¿Discusiones entre ustedes dos?



Angelo: “A veces, pero nada grave, si llevamos 55 años juntos”.

Ángela: “Soporto cincuenta y cinco”.

Las críticas te asustan.



“Nos culpaban de ser demasiado. En los setenta y ochenta era un insulto, hoy somos un pop, una dedicatoria”.



en la voz del juez ustedes competidores.





Angelo: “Soy tímido, siempre tengo miedo de ofenderlos”.

Ángela: “No tienes que decirles que son malos, solo dales un consejo”.

Eres un verdadero amigo de Toto Cutugno y Al Bano.



Angelo: «Hemos hecho muchas giras juntos, y los dos les tenemos mucho cariño. Cuando la hija de Al Bano, Christel, se casó, él quería que fuéramos a la iglesia a cantar Ave María y prometió que él correspondería. Y de hecho vino a la boda de mi hijo. Por otro lado, Angela aún no está casada”.



Ángela: “Tal vez cante en mi boda si me caso con un anciano guapo”.