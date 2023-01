Demir está a punto de ser padre… ¡pero Zeliha está lista para abortar!

En los nuevos episodios de Terra Amara, Demir se entera de que no es estéril, mientras que Zeliha considera no continuar con el embarazo… ¡Pero descubramos en detalle qué revelan los desarrollos turcos en la querida serie de televisión!

Salir en una cita, Zuleiha es la madre del pequeño AdnanTiempo Demir cría a este último como si fuera su propio hijoAunque es de Yilmaz. la avance turco De episodios de Terra Amara, que se emitirán próximamente Canal 5Nos muestran que en cambio El empresario está a punto de convertirse en un verdadero padre.: no es esteril Como siempre pensó. el tipoSin embargo, es posible que no se le permita coronar este sueño, dado que Considera abortar…veamos juntos qué está pasando tierras turcas de la serie

Zuleiha está embarazada, en el Turkish Progress en Tira Amara

mientras vemos Zuleiha Foco en el pequeño Adnan, los televidentes turcos ya saben que la joven pronto la tendrá Otra criatura con la que lidiar. durante el almuerzo, Alton culpa a la enfermedad; CaderaAnsiedad, la lleva al hospitaldónde está ella Sabah Al-Din la hace hacer algunas pruebas de sangre para entender por qué estaba molesto. Mojgan retira el informey el La primera en enterarse que su rival en el amor está embarazada.

Tira Amara está por delante de Al-Turki: ¡Demir está listo para matar a Zuleiha!

Demir no se ocupa en absoluto de la noticia del embarazo de Zeliha. El empresario acababa de confesarle a su madre que estaba Estoy bastante seguro de que tampoco podría ser el padre de Adnan.en condicion Ella sabe que es inútil. Entonces, en medio de un ataque de ira, Alemán acusa a su esposa de traicionarlo con Yilmaz y entonces el saca un arma, dispuesto a matarla. Alton le ruega que siga adelante y ponga fin a su sufrimiento, pero no puede hacerlo.

Demir descubre que no es estéril, en los avances turcos de Tira Amara

DemirEn ese tiempo, va a estambulY Ser visitado por una estrella conocida. Después de explicar la situación, El hombre está sujeto a más análisis.gracias a la cual sabrá que, en efecto, Hay un 10% de posibilidades de que se convierta en padre.Y El porcentaje que se puede aumentar con el tratamiento. Entonces, ¡el diagnóstico de hace diez años estaba equivocado! Yemen entiende eso Su esposa no le mintió. Cuando ella le juró que el niño que llevaba no podía pertenecer a nadie más, inmediatamente se dirigió hacia Cukurova. el quiere pedirle perdon… incluso si, esta vez, Una disculpa puede no ser suficiente: Zuleiha considera seriamente abortar!

tiempo tierra transmitir en Canal 5 Lunes a viernes a las 14:10.