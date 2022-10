Impactante, “Luna Marie es mi hija”, muestra la madre biológica de la niña: no es la hija de Beilin

Hace unos días en Internet comenzó a circular un video en el que Tatiana Sova, una joven ucraniana de veintinueve años, anunciaba que era la mamá de Luna Marie, la hija de Belén Rodríguez y Antonino Spinalbes. La noticia es impactante y el video, subido a Tik tok, hizo que los recorridos de la plataforma causaran un gran revuelo.

el tema del video es Luna Maríala pequeña de tan solo nueve meses, nació en julio del año pasado, hija (¡oficialmente al menos!) de Belén Rodríguez y Antonino Spinalbes. La pareja se separó en los últimos meses y Beilin está de vuelta mientras tanto con su amor histórico, Stefano Di Martino. Mientras tanto, Antonino Spinalbes entra en la casa del hermano mayor Phoebe mientras ambos viven sus vidas. Esta tormenta estalló en Tik Tok.

Tatiana Sova grabó un video en Tik tok Aproximadamente cinco minutos en los que básicamente dice que fue víctima de un robo de órganos, y que, al beneficiarse de una operación para quitarle algunas prótesis, le habrían robado los gametos que luego utilizarían para la reproducción asistida. En el video, Tatiana dice francamente: “Belen Rodríguez, Luna Marie puede que no sea tu hija, pero sí la mía”.

El video comienza con esta frase, directo al grano, y definitivamente causa tanto revuelo que llega al clímax. 604100 vistas En general en Tiktok. Tatiana, como hemos dicho, acudió a los cirujanos plásticos para hacerse una mastectomía y sin dudarlo dio los nombres y apellidos de estas personas.

la operacion a la que te refieres en 2020 Y a lo largo de la historia Tatiana acusa a estos médicos de quitárselos Sin su consentimiento, órganos sanos y partes del cuerpo, incluidos óvulos y gametos. Posteriormente denunció a Tatiana Los especialistas pertinentes a la Fiscalía de Verona, donde ocurrieron los hechos. Luego de la operación, Tatiana, con su relato continuando en el video, habría hecho Llegué a la menopausia con solo 28 años. Por lo tanto, ella no podrá tener hijos.

Belin: Fertilización Asistida

Pero, ¿qué tiene que ver Beilin con toda esta desagradable historia? Al parecer, nuevamente con respecto a las declaraciones de la mujer en el video, que los óvulos y gametos extraídos sin su conocimiento mientras la operaban, fueron utilizados por Belén Rodríguez en su camino. Fertilización Asistida. Así lo confirma el hecho de que nueve meses después de los hechos nació la niña Luna María.

Tatiana Sova confirma lo que acaba de decir destacando algo más en el mismo video, la pequeña no se parece a sus padres sino a ella cuando era niña. Desde el color de la piel hasta los ojos, los rasgos de la pequeña no se pueden comparar con los de Belén o Antonino, y como prueba de ello, Tatiana La comparativa muestra dos fotos, de él cuando tenía un año y de Luna Marie.

“Soy una madre que ha sido privada de sus hijos y estoy tratando de encontrarlos para poder criarlos a todos” Esta es la declaración más escalofriante de Tatiana, quien sospecha que personas famosas y/o ricas pueden haber utilizado óvulos y gametos sanos, lo que significa que pocos Luna Marie probablemente tiene hermanos y hermanas..

De momento, los fiscales de Verona y Ferrara se han hecho cargo del caso pero de momento podría haberse cerrado. Tatiana dice que esta elección depende de su intención. Protección del comercio de órganosEsta es la razón por la que la joven quiso publicar este video, ¿dónde está la verdad en toda esta historia? Seguro que se siente como salido de un guión de película y uno se pregunta si no se ha intentado o si Tatiana no está mintiendo. Mentira o no, definitivamente habrá consecuencias.sólo por el hecho de que los nombres y apellidos mencionados.