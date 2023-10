“No es un momento muy feliz, solo diré eso”.

Posible participación para Fedez a monstruosprograma Francesca Fagnani En el Rayo 2, generó mucha discusión. Aunque al final la redacción de Viale Mazzini preferiría descartar por completo la hipótesis debida al pasado con el rapero. Este último, por su parte, no lo está pasando nada fácil: estuvo hospitalizado en Milán durante casi una semana debido a una hemorragia interna provocada por dos úlceras. Está claro que las noticias relacionadas con su estado de salud eclipsaron la polémica en torno a su participación en el mismo. monstruos.

Francesca Fagnani habló de todo esto en una entrevista con Massimo Giletti Con un precio de 102,5 riales. Hablando de su intención de realizar una entrevista con Fidesz, la periodista explicó: “Los invitados a los programas de entrevistas siempre son un poco similares, porque existe el temor de que otros programas obtengan mejores calificaciones”. Ella dijo a quienes la calificaron de “valiente” por querer invitar al rapero: “No me sentí valiente, ya que es una figura pública que hace años que forma parte del debate público. es divisivo Pero si hablamos de eso, invitarlo parece la elección natural. Es un personaje interesante”.

Al final, Giletti se preguntó por qué Fedez no se pronunció sobre el asunto. “Solo diré que no es un momento muy feliz”, respondió Vagnani. hablamos entre nosotros claramente. No respondió y creo que tenía una gran madurez e inteligencia”.