Gran Hermano, impactante confesión en casa: “Amo a Signorini”

La ex Givina revela algo que nadie esperaba, estará junto a Paolo Bonolis, y así es ella y dónde la veremos.

Muchos personajes han entrado en la casa de Gran Hermano en los últimos años y se han hecho conocidos por sus personalidades. “Gran Hermano” lleva más de 20 años al aire, y en ocasiones intentaron cambiarlo radicalmente, sin lograr ciertos resultados. Pero este año es el hermano mayor de los cambios.

Incluso el director de Mediaset, Bersilvio Berlusconi, intervino en el programa, porque aspiraba a un programa más realista, por no hablar de su inclinación a la mera discusión. Por eso decidió excluir a las personas influyentes, no a los verdaderos VIP, sino también a los comentaristas culpables de crear tanta confusión en el programa, en su lugar está Cesara Bonamisi. He recibido muchas críticas hacia la periodista que se mantiene firme en su papel.

Hasta la última edición hablamos de hermano mayor vip, Dentro de la casa sólo personas más o menos famosas decidieron participar. Pero a partir de este año, la puerta GF se ha vuelto a abrir también para la gente normal. Pero centrémonos en los personajes del pasado por un momento. Hay una ex competidora que ha dado mucho que hablar sobre ella, por su forma de actuar, y porque es muy honesta y ahora revela dónde la veremos a continuación.

Paolo Bonolis y el ex Givina en su corte

La personalidad de la que hablamos es muy conocida, especialmente sus cuentas en las redes sociales. Una modelo, artista e influencer que dio mucho que hablar durante su estancia en la casa de Gran Hermano debido a su personalidad y estilo de actuación.

La Jivina anterior de la que estamos hablando aquí es Solly Sorg, quien, como invitada en SDL TV, revela su compromiso con el próximo trabajo, solo después de discutir con Sonia LorenzenMe refiero a la que se supone que será la nueva historia de amor de Sonia, la que tiene… Giacomo Giorgio actor Marie Fauré.

Una nueva experiencia televisiva para Soleil Sorge

Solei Sorge ya puede presumir de una serie de participaciones en varios programas de televisión. A veces era el auténtico perejil de la televisión italiana, presente en todos los salones importantes. A menudo es invitado a programas de entrevistas, pero también es elegido como comentarista.

Publicitar siempre SDL, Programa Gabrieli Barbelia, Soleil reveló que estará presente en la próxima edición de Ciao Darwin, el programa de Paolo Bonolis que está por regresar a la televisión. “Será muy divertido con un papel diferente y muchas risas.“.