“Aquel Mundial de México, olvidado por todos, fue un acto político”

“Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cincuenta y tres años. Puede que suene extraño, pero nunca he vuelto a ver esas películas. Y nuestros partidos no se retransmitían en Italia. Después de dejar el fútbol, ​​nunca volví a pensar en estas historias”. , y si tuve tiempo de buscar los vídeos, ¿dónde estaba?” Quién sabe. Tenía que trabajar”.

“Queríamos crear una canción para celebrar un logro, no sólo un deporte”, dice Rachel Ramsay codirigió la película con James Erskine. El resultado es un mosaico de mujeres que se han visto obligadas a responder la misma pregunta toda su vida. “¿Por qué quieres jugar al fútbol?”. Respuesta: “Porque me gusta”. A menudo obligados en sus países a entrenarse en campos periféricos sin protección ni remuneración, encontraron la felicidad en México. Sus palabras. “El momento más lindo de mi vida” (Elba Selva, Argentina). “Algo mágico, como tener alas” (Nicole, Francia). “Ahí me sentí libre por primera vez” (Silvia Zaragoza). “Estaba con otras mujeres y recuerdo haber pensado: nunca volveré a ver algo así” (Carol Wilson, Inglaterra). “Un cuento de hadas, para bien o para mal” (Elena Schiavo).

Pero este es el destino de todas las chicas que quieren jugar al fútbol a lo largo de los años. “Los italianos que volvieron a jugar a finales de los años 40 no sabían nada de aquellos que habían sido desatendidos por el régimen fascista a principios de los años 30. Los de mediados de los años 60 ignoraron la historia de sus predecesores. No es su culpa. Como suele suceder “En la historia de las mujeres nadie se lo dijo”, resume Marco Gianni, historiador del deporte y experto en la historia del fútbol femenino, autor de “Capitane Courageous” (2023).

El lío que tuvieron que atravesar los futbolistas italianos en los años setenta no ayudó. Con dos confederaciones distintas (la FICF con sede en Turín y la Ffigc con sede en Roma), dos campeonatos y dos selecciones nacionales. El primer campeonato organizado por la FIGC en 1986 para el primer Mundial sancionado por la FIFA, hubo que esperar hasta 1991, Rai para retransmitir en directo los partidos del Mundial de 2019, y 2022 de la Serie A femenina para pasar al profesional.

Sólo el trato recibido por las futbolistas (en su mayoría) siguió siendo el mismo. Literalmente: Indiferencia o burla. Incluso si la indignidad de un penalti fallado no fuera mucha, sí era problemática. La discriminación de género es un objeto. Elena Schiavo lo explica bien: “Si alguien me desanima porque estoy jugando mal, la paciencia forma parte del mundo del deporte, pero si alguien me dice con una sonrisa estúpida que me vaya a casa a tejer calcetines, la vergüenza me duele. Degrada mi estatus como mujer en la sociedad.”

A finales de los años setenta dejó de jugar al fútbol. “Durante un tiempo seguí al Udinese masculino y al Tavagnacco femenino. Luego nada. Conseguí un trabajo como funcionario del registro civil, me dediqué a la vida de todos y estaba contento. Ni siquiera tenía tiempo para ir al gimnasio. más, salvo jugar, hubiera sido imposible con todas las lesiones que tenía”. Diez cirugías en la pierna izquierda, tres en la derecha. Problemas con espíritu competitivo desenfrenado, feroz y feliz.

Pero valió la pena: “Abrimos un camino, y si pudiera volver atrás, haría todo de la misma manera”. Las palabras de la mexicana Elvira Arazón resuenan en la película: “Quizás lo nuestro sea verdaderamente un acto político”.

Hoy las camisetas de Schiavo están por el suelo, quién sabe. “Le regalé uno al aficionado que hace un tiempo abrió un museo del ciclismo y le encantó, aunque estaba carcomido. Estoy seguro de que hay un champroro por ahí”. Fotografías antiguas, recortes de periódicos. “Zigi Riva, con quien siempre me comparan, vino un día a vernos jugar a Grado y fue titular en uno de nuestros partidos. Conocí a Aldo Moro en México. Fui a la televisión, invitado de Alberto Lupo. Teatro 10. En 1986 también fui nombrado caballero por méritos deportivos. Tuve una vida feliz. No importa”, dijo.

Es extraño porque hoy sólo tiene dos deseos. La primera va a Lourdes, la segunda está de regreso en México: sentada en las gradas con Hernández, Zaragoza y las otras mujeres a las que se enfrentó en esa semifinal épica. “Hace unos días me enviaron un video de felicitación por WhatsApp, se conocieron durante la proyección de la película. Bueno, en fin, tal vez hoy les pido disculpas por esas presiones”. Luego se detiene y se ríe. “Seguramente a nosotros también nos deben una disculpa. Por esas multas, es un poco una ganga, ¿no?”.